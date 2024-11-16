泰臣對保羅｜58歲泰臣現老態　頻咬拳套引熱議　賽後本人解畫

撰文：陳旭暉
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傳奇拳王泰臣（Mike Tyson）與網絡紅人、職業拳擊手保羅（Jake Paul）的拳賽在香港時間周六（16日）結束，最終這名前重量級拳王被一致裁定，以點數不敵保羅。
這場拳賽萬眾矚目，58歲的泰臣也被發現，在比賽中多次咬着左手拳套，加上他很快便展現疲態，令不少網民好奇，他是否已無力舉起手作防守，才出此下策？

作為史上最著名及最出色拳擊手之一，泰臣復出一戰獲極大關注度，現場80000個座位座無虛席。不過這名58歲拳手除在第一局短暫展現出往日風采後，很快便體力下滑，多次被對手掌中，後段只能專注防守。最終三名裁判以80：72、79：73、79：73一致裁定保羅勝出。

面對年青力壯的保羅，泰臣（左）第三局開始陷入劣勢。（路透社）

頻咬拳套　被懷疑「無力防守」

面對27歲、年青力壯的保羅，昔日拳王罕見地現出狼狽樣子，比賽中他頻繁以口咬左手拳套，加上不時無力防守，被打得手忙腳亂，不禁令人懷疑背後原因。有部分網民是認為泰臣體力不支，左手已無力舉起防守，也有人認為這是他逼使自己冷靜下來思考的方式。

泰臣生涯除以重拳著名外，在1997年對荷里菲特（Evander Holyfield）時，曾發生著名的「咬耳事件」。被主持問到今場為何咬拳套時，泰臣回答得輕描淡寫：「我有咬拳套習慣，因為我有咬東西的癖好。」隨即引來不少笑聲，主持亦馬上幽默回答：「我聽說過了，我不想再聽下去。」值得一提的是，荷里菲特今場亦有到場為泰臣打氣。

泰臣今場被發現多次咬左手拳套。（X圖片）

另一位拳擊傳奇，前四個量級世界冠軍Roy Jones Jr.，認為泰臣此舉相當奇怪：「正常情況下他不會在擂台上這麼做。」評述員Mauro Ranallo則表示，以往曾見過泰臣有同樣行為。

保羅完場前鞠躬致意：他是傳奇

不管泰臣回答的是不是藉口，58歲的他今場體力不支是不爭事實，不少人批評這場大戰無趣，但對手保羅在完場前對這名傳奇拳手致以敬意。當時泰臣已無力進攻，甚至被打得只能拉遠距離專心防守，保羅在比賽最後10秒時停手，並向其鞠躬致意，成為今場最溫暖一幕。

賽前雙方隔空罵戰不斷，過磅時泰臣還掌摑了保羅一巴掌，但這名27歲新晉拳手賽後仍讓大家為泰臣送上掌聲：「如果沒有他，今天我們便不會站在這裏，我是受他敬發。這名男人是象徵、傳奇，是史上最出色拳手之一，很榮幸能與他作賽。我嘗試去傷害他少許，也害怕被他所傷，我已盡我所能。」

泰臣今場右腳戴上黑色護膝出場，旁述第二節便留意到他腳步節奏不妥，這名前拳王賽後承認受傷，但拒絕以此作為藉口：「我知道保羅是一名出色拳手，也準備充足。我不需向任何人證明什麼，只需向自己交代，我為自己所做感到滿意。」

至於會否再站在拳擊擂台上，58歲的泰臣回答「視乎情況」，但他再補充，不認為今次是最後一戰。

或許比賽比如觀眾想像中激烈，但不少人與保羅一樣，仍泰臣復出重返擂台表達敬意。（路透社）
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