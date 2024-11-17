Mike Tyson泰臣自爆6月險死　為健康戰鬥負保羅仍自覺勝利︱拳擊

泰臣（Mike Tyson）與網絡紅人保羅（Jake Paul）的矚目拳賽，雖以落敗告終，但58歲的泰臣勇於跟年輕31載的後生仔在擂台上肉搏鬥至最後一刻，還是贏得外界不少掌聲。

賽後翌日這位一代重量級拳王在社交媒體再發震撼彈，解釋這場原定7月上演的拳賽，因他6月時「幾乎死亡」才被迫延期，揚言「這是其中一個即使落敗、依然是勝利的時刻」，無悔最後一次上擂台。



58歲的泰臣與27歲的保羅戰至最後仍不放棄。（路透社）

泰臣自爆6月險死經歷

泰臣久別擂台，保羅又是網紅出身，這場58歲鬥27歲的「父子戰」，賽前外界大都以「食花生」角度，認定今仗只是又一場話題炒作主導的拳賽。意想不到的是，雙方確實認真作賽，拳拳到肉，一把年紀的泰臣甚至在頭兩局稍為佔優。

即使之後明顯因體力下降、後勁不繼，這位一代拳王都未有放棄，與保羅打完全部8局賽事，僅以點數落敗。比賽後一日，泰臣才公開自己6月的「險死」經歷。

泰臣自爆6月險死經歷。（IG）

「即使落敗，我依然勝利」

對保羅的話題戰，原定今年7月上演，然而4月起泰臣接連被爆出多次健康危機，6月7日時大會宣布比賽延至11月才舉行。泰臣與保羅賽後首度公開講述當時比賽改期原因，「6月時我幾乎死亡（I almost died in June）。在醫院失去一半血液和25磅，被輸8包血，需要為回復健康而戰鬥，因此我已是勝利。」

泰臣稱，「這是其中一個即使落敗、依然是勝利的時刻」，「為昨晚感恩，沒有後悔最後一次踏上擂台。」他續稱，「能讓我的子女看着我在擂台上堂堂正正打足8局，與一個年紀細我一半的具天份拳手，在座無虛席的Dallas Cowboy stadium完成比賽，是一個所有男人夢寐以求的經歷，多謝。」

泰臣稱無悔最後一次上擂台。（路透社）

無悔最後一次上擂台

泰臣一番賽後感言，獲大量網民留言讚好，不少人讚他是個鐵漢子。泰臣上一次出戰職業拳賽已是2005年，之後他曾數次出席表演賽，最近一次是在2020年，對戰曾在4個不同量級6獲拳王頭銜的Roy Jones Jr.，最終雙方平手。

這場拳賽最初在今年3月公布，原定今年7月較量，6月時因泰臣患上胃潰瘍，賽事推遲4個月，當時傳媒屢次爆出泰臣的身體狀況問題，卻不知道問題原來如此嚴重。泰臣已經58歲，美國德州體育委員會稱他身體狀況符合比賽要求，今年4月底判定今場為職業賽事，惟因應泰臣年紀而稍為調整比賽規定，包括比賽較慣常的10或12回合，縮短至最多8回合，每回合亦由3分鐘減至2分鐘，拳套則由標準的10安士，改為14安士，以降低擊拳威力。

泰臣對手Jake Paul是什麼人？

泰臣今場對手Jake Paul今年27歲，正值少壯之年。他是世界上最高收入的YouTuber之一，其頻道擁逾2000萬追蹤者，早年與胞兄Logan Paul以拍攝各類瘋狂搞笑的影片聞名。後者因在2017年到日本拍攝「自殺森林」青木原森林的影片，曾引來過巨大爭議。

不過Jake Paul並非純粹網絡紅人，他之後進軍職業拳擊界，在2020年1月30日出道，至今11場職業賽事錄10勝7次KO，只以點數不敵英國重量級拳王Tyson Fury胞弟Tommy Fury。

賽前過磅時被泰臣「掌摑」後，他表示會認真看待今場比賽：「我很開心他摑我，現在這成私人恩怨了。當我把他打到落花流水時，沒人能說些什麼。我會在4或5回合內擊倒他。」

Jake Paul在2020年進軍職業拳擊界。（路透社）

前排座位一票難求 最貴VIP套票200萬美元

今場比賽在德州的AT&T場館（又稱：Dallas Cowboy stadium）舉行，最便宜門票約50美元（約390港元），靠近擂台的地面座位目前已無法從二手網站購買，一層看台的座位已賣至約2000美元（約15570港元）。

《馬卡報》指，最貴的「普通門票」為5000美元（約39000港元），能獲場邊座位的「Ringside VVIP Package」要價20000美元（約15.6萬港元）。多間美媒報道，官方能為粉絲制定相應門票內容，來自洛杉磯的法律事務所TorkLaw，便購買200萬美元（約1557萬港元）的「MVP Owner's Experience」，可現場觀看過磅儀式、與兩名拳手一同參觀更衣室及合照等，並有8張前排座位門票。