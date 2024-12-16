英超｜曼聯反勝曼城末段「魔性」再現？　施華：我們踢得像U15

球迷們還記得「費格遜時間」嗎？當「費爵爺」執教時，曼聯往往在末段建功得利，但這個魔法隨着費格遜退休而離開。曼聯周日（15日）深夜作客同市宿敵曼城，末段2分鐘連入兩球，難道新帥阿莫林上任不久，睽違已久的「魔性」立即回歸？當中多得曼城串演後防的馬菲奧斯紐尼斯「送禮」，才構成反勝的劇本，貝拿度施華直言，球隊表現就像U15一樣般慌亂。



（Getty Images）

英超｜曼城1：2曼聯 末段連失兩球反勝為敗 哥迪奧拿：我不夠好

近況低迷的曼城，主場迎戰飄忽的同市宿敵曼聯，加華度爾上半場頭槌建功，曼聯再一次暴露防守角球的弱點。近10場僅得1勝的曼城，一直未能取得保險球，另一邊視曼聯沒有輕言放棄，下半場中段般奴費南迪斯的單刀射斜，已經為曼城防線響起警號。

曼城防線兵源短缺，馬菲奧斯紐尼斯串演後防，末段一球致命的回傳，迪亞路查奧爾（Amad Diallo，又譯阿密特迪亞路）截去皮球，紐尼斯情急下「補鑊」，禁區內踢跌對方，博得12碼，隊長般奴操刀把皮球送入網窩。迪亞路接應利辛度馬天尼斯的長傳，並挑過出迎的艾達臣，再送入空門，曼聯2分鐘連入兩球，最終以2：1勝出曼市打吡戰。

「曼聯今場有難以置信的堅持」，曼城主帥哥迪奧拿賽後如是說，同時令新帥阿莫林想起久違的「費格遜時間」（Fergie Time），當年費爵爺領軍的曼聯，不時在補時階段，甚至是「補上補」建功得利。雖然今仗兩個入球不在補時，但紅魔鬼眾將展示永不放棄的精神。