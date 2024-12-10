英超｜辱罵利物浦及高普球證被辭退　「行為嚴重違反合約條款」

英超球證庫特（David Coote）早前辱罵利物浦及該隊時任領隊高普，引發爭議。負責監管英國職業球證的職業球證有限公司（PGMOL）發表聲明，經調查後，與庫特終止僱傭關係。



上月11日，網上流傳一條庫特爆粗辱罵利物浦時任主帥高普的影片，PGMOL當時發表聲明將庫特停職並展開調查。

在那條影片中，庫特被問及如何看待較早前利物浦的比賽，他爆粗回答：「利物浦是s***。」他再被問及覺得高普為人如何，庫特以另一粗口「c***」來形容。

早前網上流傳一條庫特辱罵利物浦及高普的影片，引來不小迴響。（路透社）

PGMOL最新發表聲明，表示徹底調查庫特行為後，確認雙方僱傭關係已即時終止：「庫特的行為被認定嚴重違反其合約條款，他的立場因此被認為欠缺說服力。支持庫特對我們來說仍很重要，我們仍然致力於他的福祉。庫特有權對今次決定提出上訴。」

庫特過去多次執法利物浦賽事時，都有對「紅軍」不利的爭議性判決，知名度最高一役，莫過於在2020年10月，華基爾雲迪積克被愛華頓門將比克福特「鉸剪腳」夾跌而重傷離場，右膝前十字韌帶受傷缺陣9個多月。主球證奧利華（Michael Oliver）認為雲迪積克越位在先，未有任何表示，當時庫特出任VAR球證，卻未指示奧利華看慢鏡，賽後引來相當大爭議。

庫特被指多次對利物浦作出不利判決。（Getty Images）

除執法利物浦賽事引來爭議外，英國《太陽報》還曝光庫特在今年歐國盃期間吸食白色粉末的照片，他為今屆歐國盃的VAR球證之一，天空體育指歐洲足協（UEFA）有參與調查此事。

《太陽報》續指，英格蘭足總（The FA）另外還在單調獨查一宗指控：庫特被指在2019年列斯聯對西布朗的英冠比賽前，通過線上對話與球迷討論給予列斯聯球員阿里奧斯基（Ezgjan Alioski）黃牌。《太陽報》報道庫特出示黃牌後，賽後回覆該名球迷「我希望你兌現我們的討論內容」。

該事件在上月才曝光，英足總目前正「緊急調查」相關事件，不過庫特予以否認，直指是「虛假及誹謗性指控」。該場比賽列斯聯以1：0取勝，PGMOL的調查未涉及該次黃牌事件。