沙頭角行山｜紅花嶺郊遊徑遊槍堡戰壕　飽覽大小梧桐沙頭角海靚景

偏東氣流影響廣東，天氣大致良好，小組安排行新開的紅花嶺郊遊徑，順道打打卡，粉嶺站78K巴士站集合。

（出發日期：2024年12月4日）



早上與友在粉嶺吃過早餐，往78K巴士站搭車入担水坑村站下車，待人齊沿山咀村車路入紅花嶺郊遊徑入口，在入口拍張大合照便沿路上行。

今日人多好熱鬧（CATT'S BLOG授權使用）

紅花嶺郊遊徑位於新界東北部沙頭角，北面與深圳梧桐山的山脈相連，2024年正式納入郊野公園範圍。其實已走過很多次，納入郊遊徑是第一次，而且山徑建了很多梯級，感覺比之前還要辛苦。郊遊徑有不少機槍堡及戰壕，山腰上還有警崗、瞭望台、廢置宿舍等。

過了亞公頂、二峒、三峒頂，最斜的位置亦建了石階，難度又減了，過了三峒便到達麻雀嶺，嶺上有不少山友在休息，拍張照繼續前行經紅花寨下平位大休。

▼按圖看清路線及沿途風景，遊覽紅花嶺郊遊徑👇👇👇

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休後經過紅花嶺山坳轉入蓮麻坑郊遊徑下山，經礦山碉堡下蓮麻坑村，步出12號警崗搭小巴回上水，今日走約10公里，5個多小時完成。

▼按圖看清路線及沿途風景，紅花嶺山坳轉入蓮麻坑郊遊徑下山👇👇👇

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【Admin老大眼中10個新手常犯行山錯誤（按圖放大）】

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建議放入背囊的行山裝備：

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