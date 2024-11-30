屯門行山｜大欖天后廟起步上桃坑峒　沿途打卡雷達站賞千島湖美景

受冬季季候風景影響，周三天晴乾燥，早晚天氣較清涼，小組山線走大欖角、桃坑峒，大欖天后廟集合。

（出發日期：2024年11月6日）



早上搭車到屯門轉車站，步至大欖天后廟，9點30分準時起步，沿廟旁維修路入林上大欖角機場多普勒天氣雷達站，拍照後沿山脊上344米高桃坑峒俯瞰千島湖美麗景色，在標高柱打個卡後，沿山路下山在澗旁大休。

千島湖景色（CATT'S BLOG授權使用）

▼按圖看清路線及沿途風景，大欖天后廟起步上大欖角機場多普勒天氣雷達站，344米高桃坑峒俯瞰千島湖👇👇👇

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休後走竹林路接回圓墩徑出圓墩民安營，過小橋走水管路下引水道，接車路步回青龍頭搭車，今日走了8公里多，4個多小時走完。

▼按圖看清路線及沿途風景，竹林路出圓墩民安營，下青龍頭👇👇👇

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【Admin老大眼中10個新手常犯行山錯誤（按圖放大）】

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建議放入背囊的行山裝備：

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