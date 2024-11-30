屯門行山｜大欖天后廟起步上桃坑峒　沿途打卡雷達站賞千島湖美景

撰文：CATT’S BLOG
出版：更新：

受冬季季候風景影響，周三天晴乾燥，早晚天氣較清涼，小組山線走大欖角、桃坑峒，大欖天后廟集合。
（出發日期：2024年11月6日）

早上搭車到屯門轉車站，步至大欖天后廟，9點30分準時起步，沿廟旁維修路入林上大欖角機場多普勒天氣雷達站，拍照後沿山脊上344米高桃坑峒俯瞰千島湖美麗景色，在標高柱打個卡後，沿山路下山在澗旁大休。

千島湖景色（CATT'S BLOG授權使用）

▼按圖看清路線及沿途風景，大欖天后廟起步上大欖角機場多普勒天氣雷達站，344米高桃坑峒俯瞰千島湖👇👇👇

+45
屯門行山路線｜黃金海岸漫遊大欖涌水塘　近距離賞千島湖兼打卡

休後走竹林路接回圓墩徑出圓墩民安營，過小橋走水管路下引水道，接車路步回青龍頭搭車，今日走了8公里多，4個多小時走完。

▼按圖看清路線及沿途風景，竹林路出圓墩民安營，下青龍頭👇👇👇

+16

【Admin老大眼中10個新手常犯行山錯誤（按圖放大）】

+5

建議放入背囊的行山裝備：

+13
西貢行山｜井欄樹起步上東洋山探兔仔石　逆行麥徑長城古道下山荃灣行山｜川龍登妙高台過禾秧山賞奇石　打卡石天門後下象山邨沙田行山｜沙田圍站起步上貓仔山尋貓仔石　八仙廟下獅子山公園深圳行山｜鯤鵬徑入選「全國前十」！200公里貫穿西東由易至難西高山行山｜克頓道上龍虎山探廢堡　訪戰時軍事建築登西高茶園深圳行山｜打卡最美空中旋轉海景棧道　觀海聽浪散步踩單車兩相宜

【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】

行山遠足
行山
行山攻略
香港行山
行山路線
CATT'S BLOG