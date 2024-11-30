屯門行山｜大欖天后廟起步上桃坑峒 沿途打卡雷達站賞千島湖美景
撰文：CATT’S BLOG
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受冬季季候風景影響，周三天晴乾燥，早晚天氣較清涼，小組山線走大欖角、桃坑峒，大欖天后廟集合。
（出發日期：2024年11月6日）
早上搭車到屯門轉車站，步至大欖天后廟，9點30分準時起步，沿廟旁維修路入林上大欖角機場多普勒天氣雷達站，拍照後沿山脊上344米高桃坑峒俯瞰千島湖美麗景色，在標高柱打個卡後，沿山路下山在澗旁大休。
▼按圖看清路線及沿途風景，大欖天后廟起步上大欖角機場多普勒天氣雷達站，344米高桃坑峒俯瞰千島湖👇👇👇
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休後走竹林路接回圓墩徑出圓墩民安營，過小橋走水管路下引水道，接車路步回青龍頭搭車，今日走了8公里多，4個多小時走完。
▼按圖看清路線及沿途風景，竹林路出圓墩民安營，下青龍頭👇👇👇
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【Admin老大眼中10個新手常犯行山錯誤（按圖放大）】
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建議放入背囊的行山裝備：
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