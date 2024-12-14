行山｜沙田郊野徑上針草凹草山必打卡X石！落鉛礦凹走衛徑下大埔

冬北季風南下，天氣早、晚變得清涼，非常乾燥，小組山線安排上草山，舒服點搭小巴上華翠園起步。

（出發日期：2024年11月27日）



早上天氣清涼，氣溫約15度，非常舒服，在沙田排頭村吃過早餐，往搭69k小巴上華翠園，人到齊就起步沿水務路入，接石級路（沙田郊野徑）上針草凹，在沙田郊野徑牌坊拍張大合照沿麥徑七段上行，到岔口上草山方向，到達X石的入口，時間尚早可加遊到X石拍拍照。

X石的裂縫很美（CATT'S BLOG授權使用）

照後走回麥徑向上行，不遠已見回歸亭，再上便是海拔646米草山，到草山頂標柱打個卡，再沿石級路下山，在休憩地大休。

▼按圖看清路線及沿途風景，沙田郊野徑上針草凹，沿麥徑七段上行上草山👇👇👇

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休後下行至鉛礦凹，到公廁洗個面，轉走衛徑下山到打鐵屻口，再沿車路下行經新屋家、荔枝山、碗窰、泮涌回大埔，今日天氣清涼好舒服，12多公里，4個多小時完成。

▼按圖看清路線及沿途風景，轉走衛徑下山到打鐵屻口👇👇👇

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【Admin老大眼中10個新手常犯行山錯誤（按圖放大）】

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建議放入背囊的行山裝備：

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