西貢行山｜井欄樹起步上東洋山探兔仔石　逆行麥徑長城古道下山

季候風來襲，天氣變得清涼，今周山線安排上東洋山探兔仔石，井欄樹村口集合。

（出發日期：2024年10月30日）



早上9點30分在井欄樹起步，入村沿衛徑入黃麖仔古道，經廢村、過水澗接西貢古道下大藍湖村，前行少許過引水道，經牛寮轉上石級山徑慢步上533米東洋山頂，拍個照走橫山徑過兔仔石，隊友走到石上打個卡，再沿山徑下行返回麥徑4段，下行到休憩地大休。

兔仔石（CATT'S BLOG授權使用）

▼按圖看清路線及沿途風景，井欄樹起步入黃麖仔古道，經牛寮上533米東洋山頂👇👇👇

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休後續逆行麥徑長城古道，行至岔口，轉上石芽背，沿山徑下山返回大輋村，今日走了9公里，4個多小時走完。

▼按圖看清路線及沿途風景，逆行麥徑長城古道，轉上石芽背，返回大輋村👇👇👇

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【Admin老大眼中10個新手常犯行山錯誤（按圖放大）】

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建議放入背囊的行山裝備：

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