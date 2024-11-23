西貢行山｜井欄樹起步上東洋山探兔仔石 逆行麥徑長城古道下山
撰文：CATT’S BLOG
出版：更新：
季候風來襲，天氣變得清涼，今周山線安排上東洋山探兔仔石，井欄樹村口集合。
（出發日期：2024年10月30日）
早上9點30分在井欄樹起步，入村沿衛徑入黃麖仔古道，經廢村、過水澗接西貢古道下大藍湖村，前行少許過引水道，經牛寮轉上石級山徑慢步上533米東洋山頂，拍個照走橫山徑過兔仔石，隊友走到石上打個卡，再沿山徑下行返回麥徑4段，下行到休憩地大休。
▼按圖看清路線及沿途風景，井欄樹起步入黃麖仔古道，經牛寮上533米東洋山頂👇👇👇
+47
休後續逆行麥徑長城古道，行至岔口，轉上石芽背，沿山徑下山返回大輋村，今日走了9公里，4個多小時走完。
▼按圖看清路線及沿途風景，逆行麥徑長城古道，轉上石芽背，返回大輋村👇👇👇
+10
【Admin老大眼中10個新手常犯行山錯誤（按圖放大）】
+5
建議放入背囊的行山裝備：
+13
龍脊行山｜靚景易行必行路線登打爛埕頂山 巧遇滑翔傘起飛全過程西高山行山｜克頓道上龍虎山探廢堡 訪戰時軍事建築登西高茶園深圳行山｜鯤鵬徑入選「全國前十」！200公里貫穿西東由易至難荃灣行山｜川龍登妙高台過禾秧山賞奇石 打卡石天門後下象山邨沙田行山｜沙田圍站起步上貓仔山尋貓仔石 八仙廟下獅子山公園深圳行山｜打卡最美空中旋轉海景棧道 觀海聽浪散步踩單車兩相宜油塘行山｜港鐵站起步連登魔鬼山五桂山 打卡大上托落安泰邨
【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】