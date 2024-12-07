灣仔行山｜奧斯本紀念碑上渣甸山畢拿山 野豬徑下柴灣峰華邨
撰文：CATT’S BLOG
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受外圍熱帶氣旋影響，周三天氣不大穩定，到達灣仔早餐時下過大雨，原定到聶歌信山看面譜石，都不去了，安全點改行衛徑二段上渣甸山好了。
（出發日期：2024年11月13日）
9點15分在灣仔站接過隊友，一齊往太原街搭6號巴士到黃泥涌水塘站，下車後沿石級上行，到水塘整理一下再上行至陽明山莊，沿衛徑二段上行，經奧斯本紀念碑上433米渣甸山頂，山頂上有一古墓及瞭望台，拍過照沿山路下山，經石礦場上行至岔口，走港島徑右上436米畢拿山，石級路下大風坳大休。
▼按圖看清路線及沿途風景，黃泥涌水塘站起步至陽明山莊，經奧斯本紀念碑上433米渣甸山頂，436米畢拿山👇👇👇
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休後轉入野豬徑下山出大潭道，左邊小路下柴灣峰華邨搭車離開，今日走約7公里 ，4小時走完。
▼按圖看清路線及沿途風景，轉入野豬徑出大潭道下柴灣峰華邨👇👇👇
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【Admin老大眼中10個新手常犯行山錯誤（按圖放大）】
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建議放入背囊的行山裝備：
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