拉舒福特曼聯棄用風波下回應轉會傳聞：已預備好接受新挑戰｜英超

曼聯球星拉舒福特（Marcus Rashford）近日一直盛傳會在冬季轉會窗被球會割價出售，他自日前曼市打吡未被列入大軍名單，持續引來外界關注，紅魔新帥阿莫林（Ruben Amorim）表明，該仗棄用「福仔」純粹基於比賽及訓練表現，更令人感到這位曼聯陣中最高薪球員在球隊前途堪虞。

拉舒福特選擇在這個敏感時刻接受英國著名足球記者Henry Winter訪問，揚言「已預備好接受新挑戰」（I'm ready for new challenge），即使離隊亦不會感到難受。



拉舒福特表示，已預備好接受新挑戰。（Getty Images）

未能出戰打吡感沮喪 「已預備接受新挑戰」

拉舒福特遭曼聯棄用似乎已成定局，在訪問中他坦承因未能出戰曼市打吡而感到沮喪：「事情既然已經發生，我們也贏了，所以繼續向前望吧。我很失望，不過我也成長至一定年紀，已能夠面對挫折。我可以選擇哭哭啼啼或在下次上陣時交出最好表現。」

27歲的他正值足球員當打之年，在曼聯青訓出身，自2015年出道至今「福仔」已在奧脫福效力近10年。被問到會留隊還是離開曼聯時，拉舒福特回答：「個人而言，我覺得自己已準備好踏出下一步及接受新挑戰。」

拉舒福特出身曼聯青訓，是球會「親生仔」。（Getty Images）

「我內心永遠都是紅色的，100%」

若把青訓時期也計算在內，他在曼聯的時光已接近20年，拉舒福特指即使有朝一日離隊，既不會感到難受，也不會對曼聯口出惡言：「你不會從我這裏聽到任何關於曼聯的負面發言。」

拉舒福特表示過去看過很多球員與曼聯反目成仇：「我不想成為那樣的人，因此若我了解到情況已經很差的話，我不會讓事情惡化。我看過其他球員昔日離隊時的狀況，我不想成為那樣的人。」他想說的到底是普巴、C朗還是其他曼聯舊將，不得而知，「福仔」強調：「當我離隊時，會由我來發表聲明。我內心永遠都是紅色的，100%。」

拉舒福特在阿莫林麾下有進步，他認為外界忽視了自己的適應能力。（Getty Images）

阿莫林麾下擔任不同角色 認為被外界低估

在阿莫林的3-4-2-1新戰術體系下，拉舒福特已擔任過前鋒、左進攻中場或右進攻中場，並攻入3個聯賽入球。他認為外界忽視了自己的適應能力：「我更適合踢左路，出任某些位置時，我需要訓練更多。左邊10號位仍適合我，但個人需要作出調整，我最大的技能是適應能力，人們或許沒看到這一點，但之後他們會發現，我在這麼多主帥執教下，踢過很多不同位置。」

他現時為曼聯隊內最高薪球員，周薪高達30萬英鎊，因此英國天空體育早前曾報道，現時沒有球隊願意接手。假設他薪酬變動不大，能夠負擔的球會大概只有多次傳出有意羅致的巴黎聖日耳門（PSG），以及亦曾傳出緋聞的皇家馬德里和巴塞隆拿三大球會。

BBC首席足球記者Simon Stone指，拉舒福特身邊人士向他透露，「福仔」仍想留隊重獲阿莫林信任。曼聯將在本周四深夜聯賽盃8強面對熱刺，阿莫林已明言會讓拉舒福特會出戰今場比賽，料成「福仔」證明自己的重要一戰。