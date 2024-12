英超︱曼聯主帥阿莫林不滿拉舒福特受訪　「最後機會」或已失去

曼聯球星拉舒福特(Marcus Rashford)在盛傳即將被球會出售的敏感時刻,高調受訪並揚言「已預備好接受新挑戰」,此舉顯然觸動了紅魔新帥阿莫林(Ruben Amorim)的神經,他在聯賽盃記者會上聲稱:「換作是我,或許我會選擇跟教練傾談。」

今晚深夜聯賽盃8強對熱刺,一直被視為阿莫林給予拉舒福特在1月1日冬季轉會窗重開前爭取表現的「最後機會」,「福仔」未隨大軍前往倫敦,加上阿莫林的一席話,這個力爭留隊的「最後機會」似乎經已失去。紅魔名宿里奧費迪南分析拉舒福特和加拿祖遭阿莫林冷待的看法,與葡萄牙主帥所言相反,里奧指二人不獲重用「絕對跟場外因素有關」。



阿莫林顯然不滿拉舒福特高調受訪談前途。(Getty Images)

敏感時刻高調談前途激嬲阿莫林

拉舒福特在曼聯的前途近期持續受關注,坐擁全隊最高的30萬英鎊周薪,這位紅魔「親生仔」的表現明顯與人工不相稱,球場內常被垢病未盡全力,球場外亦不時傳出夜蒲狂歡,甚至因而缺席操練的負面消息。

周日曼徹斯特打吡對曼城的大戰,拉舒福特和加拿祖均未入大軍名單,再次引起他勢被曼聯在冬窗清走的傳聞,在此敏感時刻,「福仔」高調接受拉著名足球記者Henry Winter訪問,揚言「已預備好接受新挑戰」(I'm ready for new challenge),更表明「即使離隊亦不會感到難受」,似乎已一心離開曼聯。

拉舒福特受訪稱:「已預備好接受新挑戰」。(Getty Images)

14分鐘記者會 曼聯新帥被問16個拉舒福特的問題

聯賽盃8強曼聯作客熱刺的賽前記者會,傳媒就此事追問阿莫林,這位曼聯教頭彷彿有口難言:「現在難以向你們解釋我會怎樣做,我有點情緒激動,到那一刻我會知道要做什麼。」他續稱,「我正為比賽作準備,然後我們會再看看(怎樣處理),讓我們專注在球隊而非個別球員身上,就是這樣。」

一班記者當然不會就此放過他,並假設如他是拉舒福特,會選擇接受訪問公開表達意見,還是私下跟領隊傾談,阿莫林只好回應:「換作是我,或許我會跟領隊傾談」(If this was me, probably I will speak with the manager),明確表態他不認同拉舒福特的做法。

記者會全程只得14分鐘,傳媒足足問及16條有關拉舒福特的不同問題,令阿莫林有點措手不及,坦言:「這是個難以評論的困難處境」(It's a hard situation to comment ) 。

拉舒福特的曼聯生涯已走到盡頭?(Getty Images)

「最後機會」或已失去

今晚深夜聯賽盃8強曼聯作客熱刺,阿莫林曾明言會讓拉舒福特會出戰,外界普遍預期那是「福仔」力爭留隊的「最後機會」,然而他因病周一缺操,之後未隨大軍出發往倫敦,相信很大機會繼曼市打吡後連續兩仗不入大軍名單,再次不獲上陣機會。

2:1擊敗曼城後,阿莫林曾表明棄用「福仔」和加拿祖「純粹基於比賽及訓練表現」,二人場外的一切無關,不過曼聯名宿李奧費迪南另有見解,在podcast節目中稱,他認為阿莫林「會在訓練場指示所有職員觀察一切」,留意各球員如何跟所有職員互動,例如「當我不在場時他們是怎樣的?他看來是個注重細節的男人,想建立一個融洽的環境。」

里奧估計阿莫林或看到或聽到一些不太喜歡的事情、一些跟足球無關的細節,那些卻是建立「勝利文化」微細而不可或缺部分,如準時、尊重隊友等,並認定「場外的一些事情」才是拉舒福特和加拿祖不受阿莫林重視的原因。