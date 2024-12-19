英超︱曼聯主帥阿莫林不滿拉舒福特受訪　「最後機會」或已失去

曼聯球星拉舒福特（Marcus Rashford）在盛傳即將被球會出售的敏感時刻，高調受訪並揚言「已預備好接受新挑戰」，此舉顯然觸動了紅魔新帥阿莫林（Ruben Amorim）的神經，他在聯賽盃記者會上聲稱：「換作是我，或許我會選擇跟教練傾談。」

今晚深夜聯賽盃8強對熱刺，一直被視為阿莫林給予拉舒福特在1月1日冬季轉會窗重開前爭取表現的「最後機會」，「福仔」未隨大軍前往倫敦，加上阿莫林的一席話，這個力爭留隊的「最後機會」似乎經已失去。紅魔名宿里奧費迪南分析拉舒福特和加拿祖遭阿莫林冷待的看法，與葡萄牙主帥所言相反，里奧指二人不獲重用「絕對跟場外因素有關」。



阿莫林顯然不滿拉舒福特高調受訪談前途。（Getty Images）

敏感時刻高調談前途激嬲阿莫林

拉舒福特在曼聯的前途近期持續受關注，坐擁全隊最高的30萬英鎊周薪，這位紅魔「親生仔」的表現明顯與人工不相稱，球場內常被垢病未盡全力，球場外亦不時傳出夜蒲狂歡，甚至因而缺席操練的負面消息。

周日曼徹斯特打吡對曼城的大戰，拉舒福特和加拿祖均未入大軍名單，再次引起他勢被曼聯在冬窗清走的傳聞，在此敏感時刻，「福仔」高調接受拉著名足球記者Henry Winter訪問，揚言「已預備好接受新挑戰」（I'm ready for new challenge），更表明「即使離隊亦不會感到難受」，似乎已一心離開曼聯。

拉舒福特受訪稱：「已預備好接受新挑戰」。（Getty Images）

14分鐘記者會 曼聯新帥被問16個拉舒福特的問題

聯賽盃8強曼聯作客熱刺的賽前記者會，傳媒就此事追問阿莫林，這位曼聯教頭彷彿有口難言：「現在難以向你們解釋我會怎樣做，我有點情緒激動，到那一刻我會知道要做什麼。」他續稱，「我正為比賽作準備，然後我們會再看看（怎樣處理），讓我們專注在球隊而非個別球員身上，就是這樣。」

一班記者當然不會就此放過他，並假設如他是拉舒福特，會選擇接受訪問公開表達意見，還是私下跟領隊傾談，阿莫林只好回應：「換作是我，或許我會跟領隊傾談」（If this was me, probably I will speak with the manager），明確表態他不認同拉舒福特的做法。

記者會全程只得14分鐘，傳媒足足問及16條有關拉舒福特的不同問題，令阿莫林有點措手不及，坦言：「這是個難以評論的困難處境」（It's a hard situation to comment ） 。

拉舒福特的曼聯生涯已走到盡頭？（Getty Images）

「最後機會」或已失去

今晚深夜聯賽盃8強曼聯作客熱刺，阿莫林曾明言會讓拉舒福特會出戰，外界普遍預期那是「福仔」力爭留隊的「最後機會」，然而他因病周一缺操，之後未隨大軍出發往倫敦，相信很大機會繼曼市打吡後連續兩仗不入大軍名單，再次不獲上陣機會。

2：1擊敗曼城後，阿莫林曾表明棄用「福仔」和加拿祖「純粹基於比賽及訓練表現」，二人場外的一切無關，不過曼聯名宿李奧費迪南另有見解，在podcast節目中稱，他認為阿莫林「會在訓練場指示所有職員觀察一切」，留意各球員如何跟所有職員互動，例如「當我不在場時他們是怎樣的？他看來是個注重細節的男人，想建立一個融洽的環境。」

里奧估計阿莫林或看到或聽到一些不太喜歡的事情、一些跟足球無關的細節，那些卻是建立「勝利文化」微細而不可或缺部分，如準時、尊重隊友等，並認定「場外的一些事情」才是拉舒福特和加拿祖不受阿莫林重視的原因。