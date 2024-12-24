皇馬簽名會風波｜費高IG發文大讚香港　訪港期間感受到球迷的愛

「Legend Assemble 傳奇球星表演賽系列—皇馬球星對巴塞傳奇」的皇馬簽名會釀出風波，球迷付出6880元卻未能按原定般在見面會上獲取簽名和合照，有指費高因大會安排混亂而拍枱走人，甚至盛傳他憤而撕爛球迷波衫。

52歲的費高今（24日）早在Instagram分享訪港感受，表示過去一年4次來到香港，大讚這是一個奇妙的地方。在留港期間，費高表示感受到球迷的愛與關懷，期待下次再來！



費高在社交網站分享訪港的時刻，包括他與其他球星談笑風生的照片。（費高Instagram）

費高在Instagram上以英文撰文：「這是我過去一年第4次來香港，回到這個奇妙（amazing）地方的感覺總是很正！」

他續寫：「有機會跟一些老朋友重聚，而且在留港期間，感受到球迷對我的愛及關懷。多謝。期待盡快再回來！」

費高的帖文還附上多張訪港的照片，包括他為球迷簽名、出席宴會及表演賽。

費高在社交網站分享訪港的時刻，包括他為球迷簽名的照片。（費高Instagram）

費高在社交網站分享訪港的時刻，包括出席宴會的照片。（費高Instagram）

雲集皇馬及巴塞名宿的表演賽上周五（20日）在香港大球場舉行，出席的退役球星包括費高、卡斯拿斯、羅拔圖卡路士、奧雲、亨利、佩奧爾。

有皇馬球迷投訴，他們買了價值6880元的套票，可以出席球星見面會，與球星近距離接觸及簽名。不過，他們質疑簽名會貨不對辦，未能與心儀球星見面，當他們入場時，部分球星已離開。有人指主辦單位容許「自己人」先一步到簽名會入場，而且有人簽完再簽，觸怒了部分球星，有傳費高拍枱離場。有買了套票的球迷十分不滿，事後向警方備案，又向消委會投訴。

費高在12月20日晚參加「Legend Assemble 傳奇球星表演賽系列—皇馬球星對巴塞傳奇」。（資料圖片；夏家朗攝）