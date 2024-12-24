張志輝提早一日完成300公里挑戰　跑步+獨木舟+單車環遊全香港

香港攀山家張志輝（Paul）今月中挑戰不乘搭交通工具環遊全港，結果他比計劃早一日完成，連續5日跑步、划獨木舟及踩單車，走完約300公里路，環遊港島、大嶼山、九龍及新界。他最難忘人與人之間的互動，多謝途人的支持。從這次挑戰中，張志輝發現「只要你夠膽去幻想，再想辦法去嘗試，在過程中你會發現自己比想像中強」。



張志輝在12月19日晚抵達深井，完成這一次挑戰。（受訪者提供）

張志輝在12月15日以跑步環遊香港島，這一程跑了60公里。（受訪者提供）

張志輝將今次環遊香港的挑戰命名為「赤．戰」。在12月15日，他從港島的海洋公園出發，逆時針方向環島跑約60公里。由12月16日到18日，張志輝從海洋公園落海划獨木舟，第一日划到長沙過夜，第二日再划到大澳過夜，第三日划到深井上岸，完成環大嶼山的部分，全程划了77公里。張志輝本身計畫用兩日踩單車，環繞新界及九龍，但他最後用12月19日一天就踩了164公里，比預計快了一日，完成這個挑戰。

了解張志輝挑戰前訪問：攀山家張志輝挑戰300公里環遊全港 跑步+獨木舟+單車目標6日完成

對於提早一日完成，張志輝說：「經過頭幾日挑戰，我覺得體能還可以，所以想挑戰自己，看看能否做到自己一日踩單車最長的紀錄。我自己之前最長試過一日踩100公里，今次是一百六十幾公里。」

張志輝是香港知名攀山家，他自稱落海划獨木舟非強項。（受訪者提供）

在5日的挑戰，張志輝會露營過夜。（受訪者提供）

張志輝認為最困難是獨木舟頭兩日的旅程，他說：「獨木舟第一日及第二日的路線，我之前從未划過，有很多未知的情況。在獨木舟第一日，我由港島划到南丫島的沙灘稍作休息，之後因為風浪太大，差點未能再划出海，都是其中一個難關。第二日獨木舟去到分流、大澳一帶，那裏風浪很大，比我預計用多了額外的體能。」

張志輝表示在貨櫃船旁划獨木舟，感到自己的渺小。（受訪者提供）

在這5日的路上，張志輝難忘陌生人的打氣，他說：「第一日跑步時，去到大浪灣的士多補給，跟老闆娘聊天，她知道我環遊香港的計劃，她都覺得很驚訝及雀躍，原來可以不需要交通工具都環遊到香港，她覺得是一件很神奇的事。在大澳休息時，我穿著一身玩水上活動的裝束，途人很好奇。他們都有叫我努力、叫我加油。」

張志輝表示發現香港有很多漂亮的無人沙灘。（受訪者提供）

划獨木舟環大嶼時，張志輝發現香港有很多漂亮的無人沙灘，他續說：「又在貨櫃船旁划過，見過飛機在頭上經過，覺得自己很渺小。」在踩單車環九龍新界時，他表示早段曾炒車，但堅持踩到尾，並特別提起踩到昂船洲大橋底看日落，景色十分壯觀。

張志輝用了3日時間划獨木舟。（受訪者提供）

踩完164公里回到深井，完成挑戰，張志輝感到激動及感動。他說：「只要你夠膽去幻想，再想辦法去嘗試，在過程中你會發現自己比想像中強。經過每次挑戰，都會更了解自己。幾辛苦也好，苦中作樂都是很重要，可以幫你捱過困難的時候。」

張志輝透露曾經炒車，但沒有影響行程。（受訪者提供）

張志輝之前接受訪問，談到香港100山的挑戰及攀珠峰：

【攀山｜張志輝專訪】連攀珠峰洛子峰創紀錄 難忘山頂前一具屍骸

【行山｜張志輝專訪】13日走遍香港百大高峰 山藝教練變Kill標王

張志輝原定計畫踩兩日單車，結果他踩了一日就完成164公里，回到深井。（受訪者提供）

張志輝自稱是個內斂的人，但在今次的挑戰，他需要跟支援團隊不斷溝通，訓練了他這方面的能力，並幫他更了解這班支持他的朋友。最後，他希望透過這次連續5日長300公里的「赤．戰」，可以鼓勵大家不斷挑戰自己，追逐心中的夢想及目標。他亦歡迎有意環遊香港的朋友參考他的路線及方法。

張志輝不靠交通工具環遊全港的路線圖，他用跑步環港島、用獨木舟環大嶼，再用單車環九龍及新界。（受訪者提供）

張志輝「赤．戰」最後行程

跑步60公里+獨木舟77公里+單車164公里=301公里

第一日（15/12）：跑步【海洋公園正門-淺水灣-石澳大浪灣-小西灣-北角-中環-西環-香港仔-海洋公園水上樂園】

第二日（16/12）：獨木舟【大樹灣-長沙】

第三日（17/12）：獨木舟【長沙-大澳】

第四日（18/12）：獨木舟【大澳-深井】

第五日（19/12）：單車【深井-屯門-元朗-落馬洲-鹿頸-大埔-馬鞍山-水浪窩-西貢-觀塘-旺角-荃灣-深井】