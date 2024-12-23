高爾夫球｜老虎活士參加父子挑戰賽 15歲小活士打出首個一杆入洞
撰文：高詩琦
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高爾夫球名將老虎活士（Tiger Woods）與家人組隊參加父子挑戰賽（PNC Championship），當中15歲的查理活士（Charlie Woods）打出生涯首個一杆入洞，兩父子激情相擁，最終合力奪得亞軍。
周日（22日）在美國佛羅里達州舉行的父子挑戰賽共有20隊參賽，每隊都有1位曾奪主要錦標賽冠軍的球手、再與1名家人合作出戰，48歲的活士與兒子查理組成活士隊（Team Woods）參賽，女兒Sam Alexis則做球僮。
查理小時候曾踢足球，之後專注高爾夫球，2020年、11歲時已開始與父親合作出戰這項比賽，至今連續5年參賽，最好成績為2021年的亞軍。
活士隊全日最大焦點，是15歲的查理在第四洞打出一杆入洞，查理一開始先是顯得難以置信，隨後兩父子相擁，場面溫馨。活士隊在完成18個洞後，戰績為低28杆，與蘭加隊（Team Langer）打成平手，需以附加賽決勝負。蘭加隊是德國名將蘭加（Bernhard Langer）與25歲兒子Jason組成的隊伍，兩人去年合作奪冠。最終蘭加隊打出老鷹成功衛冕，活士隊打出小鳥獲亞軍。
雖然未能奪冠，但畢竟是娛樂性質的賽事，活士父子仍表示非常滿足，當中打出一杆入洞的查理按傳統要請在場所有人喝一杯，他笑言：「我破產了！」他也直言，這天是他打高爾夫球以來，樂趣最大的一天，「沒其他（賽事）可以媲美。真的太好了，我們都沒有犯錯，這比賽真的很有趣。」
查理活士打出一杆入洞的片段：
活士也說：「能在查理打出人生首個一杆入洞與他在一起、還有女兒Sam做球僮，更有我們的家人和朋友在場，是人生難逢的喜悅。」這位名將笑稱，自己毫無比賽狀態，「但我還能做一個好的混合賽（Scramble）隊友！」混合賽即一隊四人輪流開球，再挑出最好的落點作為開球點，適合新手參賽。
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