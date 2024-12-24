英超︱阿仙奴翼鋒沙卡重創　兵工廠搶分關鍵時刻再受打擊

必須全力搶分聯賽爭標的阿仙奴，再次傳來不幸消息，前線主力翼鋒布卡約沙卡在兵工廠周六5：1大勝水晶宮一仗傷出，領隊阿迪達指愛將需要倦勤「很多個星期」。

阿仙奴目前在英超榜排第三，落後少踢一場的利物浦6分，必須盡快搶分收復失地，然而在這個緊張關頭失去沙卡這員邊路大將，再次陷入不利形勢。



阿仙奴在密集賽程下缺沙卡，應該相當頭痛。（Getty Images）

沙卡對阿仙奴為何如此重要？

沙卡在周六對水晶宮一仗後大腿筋受傷，離場時需用上柺杖。阿迪達承認沙卡的情況不樂觀，「他將會缺陣很多個星期」。

23歲的沙卡今季24次為球隊上陣，帶來9入球13助攻，是阿仙奴前線入球一大泉源，尤其當對手施以密集防守，沙卡在邊線的速度和突破能力，往往是打開對手缺口的關鍵之匙。聖誕新年快車期向來是英格蘭足球最考驗球隊的時刻，賽程密集下常常令各隊失去分數，因此沙卡的受傷實在來得不着時。

沙卡後大腿筋受創。（Getty Images）

季初奧迪加特缺陣期間7仗4度失分

阿仙奴對上兩季已顯示出有力與曼城爭冠，可是今季季初隊長奧迪加特受傷個半期間，7場英超比賽4度失分，反映阿迪達在失去核心人物時，球隊未必可以調整過來。沙卡在阿仙奴前線影響力僅次奧迪加特，失去他「多個星期」無疑對球隊是個相當大打擊。

阿迪達稱，他「正在把一些想法整合」來應對失去沙卡的日子。阿仙奴未來幾輪賽程有易有難，12月28日主場對葉士域治算是易踢，較大考驗是1月2日作客賓福特，繼而1月5日作客白禮頓，三日內兩度作客，而且兩支都不是易應付的球隊。

1月8日聯賽盃4強首回合主場對紐卡素，1月12日足總盃第3圈主場對曼聯，1月16日便是北倫敦打呲對熱刺，1月19日迎戰艾馬利領軍的阿士東維拉。