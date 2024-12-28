東涌行山｜伯公坳行鳯凰徑登大東山　打卡跳板石經婆髻山落東涌

東北風南下，本港早、晚天氣清涼，有涼風當然要上高山，今周安排上大東山，東涌3M巴士總站集合。



早上在香港地吃過早餐，搭3M巴士上伯公坳，下車後步上涼亭等齊隊友起步，沿鳯凰徑石級路上行，今日天清鳯凰山雙峰清楚可見，沿山路上，到L015附近離開鳯徑走小路上跳板石，隊友在跳板石玩得開心。

▼按圖看清路線及沿途風景，沿鳯凰徑石級路上行👇👇👇

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拍完照再沿山徑上大東山，在標高柱上打下卡再沿山脊下山，經二東山到雙東坳，走雙東坳後方蓮白走廊（蓮花山、白芒），在空地大休。

▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇

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休後沿住山脊下行經婆髻山走至岔口，左邊山路下山出東涌，今日走約10公里，未到3點已回到東涌。

▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇

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【Admin老大眼中10個新手常犯行山錯誤（按圖放大）】

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建議放入背囊的行山裝備：

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