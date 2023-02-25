東涌行山｜老虎頭山頂探奇石景 沿山路下梅窩打卡銀礦洞、瀑布
撰文：CATT’S BLOG
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兔年正月十八，立春剛過，春回大地，小組安排到愉景灣行老虎頭，東涌東薈城對出空地集合。
（出發日期：2023年2月8日）
早上天氣清涼，有霧較為潮濕，9時正在東涌東薈城集合，步至巴士總站搭DB01巴士到愉景灣時峰站下車，過對面屋苑前行少許覓登山路口。
愉景灣有多條山徑可上老虎頭，平時會在海燕徑上，較平緩，今日由時峰附近登山，山路頭段較崎嶇，但不難走的，頭段直上少許，好快就變會平緩山徑，沿山徑直走，望到老虎頭山，向住老虎頭上行，走一段便見岔口，右邊平緩路段上老虎頭，靠左有明顯山徑上行去探飯鏟頭石、野豬石等石景，部分百厭隊友左上探石，左上山路較直，沿路慢上可見野豬石及飯鏟頭石，拍照後直上就是老虎頭，沿路上行不一會便見老虎頭標柱，老虎頭高海拔465米，拍照後沿郊遊徑前行，經龜石、試劍石、桃石出亞婆塱涼亭大休。
▼按圖看清路線及沿途風景，愉景灣時峰站起步，行到大灣老虎頭山👇👇👇
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休後前往望渡坳，經黃公田、窩田村下銀礦洞，再經銀礦灣瀑布、白銀鄉出梅窩碼頭午膳，今日約走8公里，四小時走畢全程。
▼按圖看清路線及沿途風景，前往望渡坳，經黃公田、窩田村下梅窩👇👇👇
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（部份相片取自隊員）
【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】
老虎頭有多高？
老虎頭位於大嶼山愉景灣後，高海拔465米，是香港最高的「虎山」，景色遼闊。
老虎頭郊遊徑有什麼打卡位？
老虎頭山頂有兩座觀景台，一座向北望機場及屯門，另一座向南望愉景灣水塘及高爾夫球場，景色截然不同。落山途中，會先遇到試劍石，不久就到座落山徑正中的幡桃石。