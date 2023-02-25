東涌行山｜老虎頭山頂探奇石景　沿山路下梅窩打卡銀礦洞、瀑布

兔年正月十八，立春剛過，春回大地，小組安排到愉景灣行老虎頭，東涌東薈城對出空地集合。

（出發日期：2023年2月8日）



早上天氣清涼，有霧較為潮濕，9時正在東涌東薈城集合，步至巴士總站搭DB01巴士到愉景灣時峰站下車，過對面屋苑前行少許覓登山路口。

愉景灣有多條山徑可上老虎頭，平時會在海燕徑上，較平緩，今日由時峰附近登山，山路頭段較崎嶇，但不難走的，頭段直上少許，好快就變會平緩山徑，沿山徑直走，望到老虎頭山，向住老虎頭上行，走一段便見岔口，右邊平緩路段上老虎頭，靠左有明顯山徑上行去探飯鏟頭石、野豬石等石景，部分百厭隊友左上探石，左上山路較直，沿路慢上可見野豬石及飯鏟頭石，拍照後直上就是老虎頭，沿路上行不一會便見老虎頭標柱，老虎頭高海拔465米，拍照後沿郊遊徑前行，經龜石、試劍石、桃石出亞婆塱涼亭大休。

▼按圖看清路線及沿途風景，愉景灣時峰站起步，行到大灣老虎頭山👇👇👇

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休後前往望渡坳，經黃公田、窩田村下銀礦洞，再經銀礦灣瀑布、白銀鄉出梅窩碼頭午膳，今日約走8公里，四小時走畢全程。

▼按圖看清路線及沿途風景，前往望渡坳，經黃公田、窩田村下梅窩👇👇👇

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（部份相片取自隊員）

【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】