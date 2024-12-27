行山｜梅子林蛤塘12.28-29辦森樂嘉年華　即睇免費換領紀念品方法

在新界東北的梅子林及蛤塘在12月28日至29日舉行「森活節」的森樂嘉年華，如果打算在這個周末行山的朋友，不妨考慮從馬料水搭船入荔枝窩，或者搭車從烏蛟騰起步，行到位於吊燈籠山腰的梅子林及蛤塘。在森活節的森樂嘉年華，會有主題導賞團、戶外用品攤位、音樂表演、分享會及工作坊等活動。



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森活節的森樂嘉年華在12月28日（星期六）及29日（星期日）於蛤塘及梅子林舉行，嘉年華有各主題導賞團、音樂表演、戶外用品攤位，部分工作坊及分享會無須預約，可以即場參與。

在星期六，森樂嘉年華有染布佬天然染坊、戶外求生技能體驗班、森林村落導賞團、巴松管音樂分享。在星期日，森樂嘉年華有染布佬天然染坊、「點睇客家村」分享會、森林村落導賞團、森日音樂分享。

染布佬天然染坊

日期：28/12、29/12

時間：11:00-13:00

報名方法：即場參與、無須預約

費用：每次$50（可選用自己的衣物，如需提供手巾仔另加$20）

「點睇客家村」分享會

日期：29/12

時間：14:00-15:00

名額：30人（可即場入座，名額先到先得）

費用：免費

此外，每位嘉年華的參加者都可以免費換領紀念品。換領免費紀念品的方法有4個程序，首先在嘉年華與一個攤位合照或參與其中一個活動期間自拍，之後將照片分享至Facebook或Instagram，可以發帖子或限時動態，但都需標註森林村落帳戶，再讚好或追蹤森林村落官方帳戶，最後到梅子林故事館出示完成以上操作證明，即可獲得精美紀念品乙份。紀念品數量有限，送完即止。

在沒有提前申請禁區紙下，行山人士可以選擇由荔枝窩或烏蛟騰起步，行上梅子林及蛤塘。

荔枝窩行30分鐘到梅子林

在周末假期有一班街渡來往荔枝窩及馬料水碼頭，早上9時從馬料水開船，約個半小時船程，抵達荔枝窩；回程的航班在下午3時30分離開荔枝窩碼頭，回去馬料水。船票單程45元，來往90元。行山人士從荔枝窩碼頭行約1.5公里，就可以抵達梅子林，約需半小時。

烏蛟騰行90分鐘到梅子林

另一個方法是由烏蛟騰行入去，大埔墟站有小巴20R來往烏蛟騰，而在周日還有九巴的275R來往大埔墟站及烏蛟騰。到烏蛟騰後，行山人士可以行往亞媽笏、分水凹入梅子林，約行1.5小時。

由烏蛟騰出發可參考這條路線：行到梅子林賞壁畫學生態 蛤塘士多享用柴火午膳