行山｜西貢海藝術節漫遊漁村小島　訪鹽田梓糧船灣打卡文化景點

行山郊遊除了登高望遠，亦可選擇閒遊小島。西貢海藝術節現正舉行，在西貢小島鹽田梓、橋咀洲和滘西洲，以及糧船灣舉行。這幾個鄉郊地方擺放了不同藝術品，融合當地漁村特色，可以讓郊遊人士了解歷史文化兼打卡。郊遊人士可以選擇乘坐街渡「跳島遊」，一日到其中兩個地方行山遊覽。



羅曉騰（Ken Lo）的雕塑新作《嗨！西貢》位於西貢市海濱。

西貢海藝術節自2022年起在西貢舉辦，為期3年，今年以「再島聚」為題，參與的西貢小島包括鹽田梓、橋咀洲和滘西洲，糧船灣及西貢市亦有擺放藝術品。在西貢有街渡航線連接這些地方，其中一條航線來往西貢市、鹽田梓及橋咀洲，另一條航線則連接西貢市、滘西村及糧船灣。

了解街渡詳情：https://skhartsfestival.hk/tc/plan-your-visit/island-hopping-kaito-experience/

西貢小島鹽田梓擁有近300年歷史，製鹽的傳統歷史、客家文化和天主教信仰，形成了島上獨一無二的風貌。鹽田梓今年新增了兩件藝術品。一持工作室與REhyphenation共同創作的《唔梓一餐飯》以馬賽克在桌上呈現不同客家佳餚，透過食物與人和自然建立連結。「X-Art」創作的《流•穿越》由竹製雕塑、AR元素及表演組成，擺放在鹽田梓舊碼頭，道出村民離開與歸來的情感和記憶。欣賞藝術品以外，行山人士到訪鹽田梓，可以遊覽聖若瑟小堂、鹽田、雙子亭、玉帶橋等景點，亦可以品嚐客家茶粿。

位於鹽田梓的鹽光保育中心。

郊遊人士參觀藝術作品《唔梓一餐飯》。

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滘西洲目前是西貢最大的島嶼，島上不只有高爾夫球場，其南端有一條傳統漁村叫滘西村，與對面的吊鐘洲相隔一條狹窄的水道。策展團隊以漁業為靈感，透過藝術作品展示滘西洲的漁民生活和洪聖信仰。今年，滘西村加入了作品《尾魷洄游》及《村•敘》，兩者不約而同凸顯島上的海洋故事。參觀人士可以走進小屋，猶如置身於大尾魷的生態環境之中，親歷魷魚洄游的故事。村內有間滘西村故事館，館內展出古老漁具、漁村舊照、客家中草藥等記錄漁村生活的文物。滘西村還有瑤柱石、洪聖古廟及中草藥徑等景點。

滘西村故事館。

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糧船灣位於糧船洲，糧船洲曾經是香港第四大島嶼，但隨萬宜水庫工程，地理上已經與西貢半島的陸地連接起來。故此，要前往糧船灣，除搭街渡外，亦可從西貢萬宜路接山徑行落去。糧船灣從前是船舶的避風海灣，並以為船家補充水和糧食而得名。糧船灣有4個村落，分別是客家村東丫、北丫、白腊，以及漁村沙橋。糧船灣今年有4項新的藝術裝置，包括藝術家何博欣的壁畫《船山海經》、雕塑家張哲在糧船灣天后宮前的作品《幻鏡千眼魚》。馮偉強及徐啓軒的作品《在廣和源與風共舞》，他們復修的糧油雜貨店舊招牌，展現東丫村的傳統文化。建築師屠詩琪及蕭胤祺的《龍韻風舞》則利用環保回收塑膠製成「龍鱗」。

糧船灣開放式故事館由西貢海藝術節策展團隊設計，並邀請了本地著名插畫師飛天豬繪畫壁畫。

位於沙灘上的《龍韻風舞》。

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此外，橋咀洲是香港聯合國教科文組織世界地質公園景點之一。橋咀洲的藝術作品概念均來自島上獨有的風化巨石「菠蘿包石」和連島沙洲等地質奇景。橋咀洲今年有韓裔藝術家Juhyung Lee及其法國創作團隊Galmae的作品《不是這裡，是在這裡》，以繩索劃出空間，讓觀眾自由移動。

西貢海藝術節資料

日期：2024年11月13日至2025年1月12日

地點：西貢市、鹽田梓、橋咀洲、滘西洲和糧船灣