陳夢樊振東同日宣布退出乒乓球世界排名　原因與WTT新政策有關

在東京及巴黎奧運共贏得4面金牌的中國乒乓球手陳夢宣布，退出世界排名。她解釋，目前身體狀況無法負擔每一場高強度的賽事，但世界乒乓球職業大聯盟（WTT）最新推出退賽罰款的新規定，所以她在周一簽署文件，決定退出。在今日較早前，另一中國乒乓球手樊振東亦因為相近原因宣布退出世界排名。



今日（27日）下午2時多，應屆奧運乒乓球女單金牌得主陳夢，透過社交網站宣布退出世界排名。她寫：「奧運結束後，前期一直高強度的身體訓練以及精神緊繃，在那一刻堆積到了頂點，我需要一段時間來調整自己的身體狀態以及根據身體因素對自己接下來職業生涯進行新的規劃，但近期WTT最新出台的退賽罰款新規定，因身體目前還無法負荷每一次高強度賽事，出於對國際組織的尊重，已於周一簽署文件，最終做出退出世界排名的選擇。」

陳夢在社交網站的帖子上附上一份英文文件，標題為「球手職業生涯退役通知」，陳夢通知國際乒聯及WTT，從2024年12月23日起，退出女單、女雙、混合的世界排名，並自動退出往後所有國際乒聯及WTT的比賽。不過，她沒有講到退役，並表示期待未來在賽場再相見，她續寫：「但熱愛永遠不會被成長的疼痛所擊退，我依然是那個熱愛着乒乓球的我，依然是最喜歡那個在賽場上揮動着球拍的我，依然期待着在賽場和大家相見。」

30歲的陳夢是中國乒乓球隊近年其中一位成績最突出的球手，在近兩屆奧運贏得4面金牌。在東京奧運，她贏得女單及女團冠軍，到今年巴黎奧運，她成功衛冕這兩個項目。