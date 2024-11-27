乒乓︱王楚欽慶功暢飲面紅紅　馬龍終復出夥陳夢領亞洲隊戰老瓦盃

乒乓球「一哥」王楚欽在年終賽（又稱：WTT乒乓總決賽）技壓張本智和封王，在備受抨擊的一年以一個重要冠軍添上一點甜。賽後他邀請國乒男子隊隊友聚餐慶功，喝到面紅紅，最新世界排名出爐，王楚欽在男單穩佔榜首，跟隊友林詩棟的分數差距進一步擴大，女單方面國乒球手更包辦前五位。

奧運後一直避戰的「老大哥」馬龍，終於復出賽場在望，他在12月中上演的「老瓦盃」擔任亞洲隊隊長領軍出戰，同樣久別賽事的奧運女單金牌得主陳夢，亦會上陣。



王楚欽贏得乒乓年終賽，賽後他邀請隊友聚餐慶功喝到面紅紅。

年終賽三連霸後宣稱：「I'm back」 全紅嬋也讚好

王楚欽在張本智和的主場日本，技術性擊倒對方，一吐2024年巴黎奧運男單32強出局及之後屢次比賽早段失利的烏氣，他賽後在社交媒體連發3張圖慶祝並說：「只要努力奔跑，永遠是追光少年！勝利屬於每個人，球隊，你們。未完待續，I'm back。」連跳水巨星全紅嬋也留言讚揚：「又帥了頭哥」，還加上一個可愛的乒乓球圖像公仔。

隊友林詩棟在年終賽四強被張本智和擊敗後，轉換角色當上王楚欽的陪練，因此他順利封王後亦十分「識做」，邀請男子隊隊友在日本食飯飲酒慶功，事後他被拍下飲得面紅紅。內媒報道指，有球迷在餐廳偶遇王楚欽一行人，獲王楚欽請吃牛肉，他甚至提出幫球迷埋單，惟被球迷婉拒好意。

WTT乒乓總決賽｜王楚欽獲勝後高舉雙手接受球迷歡呼。（新華社）

王楚欽「一哥」分差再擴大 國乒男雙失優勢

年終賽後國際乒聯公布最新世界排名，王楚欽「一哥」地位更穩固，他與隊友林詩棟分列頭兩位，他累積8300分，較林詩棟多接近2000分，更是升上第三的張本智和、第四的菲力斯勒邦，第五的梁靖崑，第六的樊振東的接近兩倍甚至以上，馬龍則以3250分排第八。

相對男子隊面對各國好手挑戰，國乒在女單方面難逢敵手，孫穎莎、王曼昱、王藝迪、陳夢、陳幸同包辦頭五位，女雙陳夢／王曼昱組合續排「世一」，混雙王楚欽／孫穎莎的積分更是遠遠拋離一眾對手，然而男雙兩對組合在年終賽首圈爆冷止步後，由奪冠的法國勒邦兄弟升上世界排名第一，次席由年終賽亞軍日本的戶上隼輔／篠塚大登獲得，中國的袁勵岑／向鵬、林高遠／林詩棟、馬龍／王楚欽分列第三至五位。

馬龍將以隊長身份，帶領亞洲隊出戰「老瓦盃」。

馬龍、陳夢下月終復出賽場

不少球迷都關注久別賽場的馬龍和陳夢去向，二人和樊振東一樣，均退出了乒乓年終賽，馬龍在巴黎奧運後只曾參加9月底至10月舉行的WTT中國大滿貫（China Smash）賽事，陳夢更是彷彿「被消失」一樣，奧運後一直未再參賽。

下月中上演的「老瓦盃」，亞洲隊名單上馬龍和陳夢均榜上有名。這項由瑞典名將瓦爾德內爾（Jan Ove Waldner）創辦的表演賽，由亞洲明星隊與世界明星隊對戰，今年賽事在挪威奧斯陸上演，世界明星隊由59歲的瓦爾德內爾親自領軍，他挑選了同鄉「師弟」莫利加特（Truls Möregårdh）、德國名將奧恰洛夫（Dimitrij Ovtcharov）、巴黎奧運男單獲第四名的巴西球員卡達拿路（Hugo Calderano），以及羅馬尼亞美女球手施素絲（Bernadette Szőcs）和波多黎各球手迪雅絲（Adriana Díaz）。較意外的是，另一德國名將波爾不在名單內，法國的勒邦兄弟亦未有參加。

亞洲明星隊方面，馬龍擔任隊長，他為球隊選入陳夢、韓國球手申裕斌及印度的巴特拉（Manika Batra）三位女將，男隊員則有韓國的張禹珍、林鐘勛，以及世界排名41位的哈薩克球手謝拿施文高（Kirill Gerassimenko）。

球隊人腳由隊長選出，亞洲隊陣中卻沒有來自日本及台灣的球手，根據之前名單，昔日與馬龍關係友好的日本球手石川佳純原為副隊長，但這位已在2023年退役的球手，被指「因種種原因」未能出賽——巴黎奧運期間石川佳純以特派記者身份亮相，她在記者區見到馬龍時二人互贈小禮物成為一時佳話，在此之前石川佳純曾多次在公開場合表示最希望跟馬龍合作，並不止一次自稱為馬龍的粉絲。可是她之後被揭在巴黎奧運前跟張本智和一起到供奉日本海軍大將東鄉平八郎的東鄉神社參拜，引來大批中國網民狠批，也被馬龍在社交網站取消關注。