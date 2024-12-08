乒乓混合團體世界盃︱港隊挫羅馬尼亞首奪獎牌　兩小將表現亮眼

港隊在乒乓混合團體世界盃再創佳績，雖然早前在四強以5：8不敵韓國，跌入銅牌戰，但港隊面對羅馬尼亞愈戰愈勇，在第4場比賽已贏得足夠局數，以8：2輕取對手，歷史性首度在這項國際乒聯賽事奪得獎牌。



乒乓混合團體世界盃港隊歷史性首度在這項國際兵聯賽事奪得獎牌。（ITTF）

港隊銅牌戰鬥羅馬尼亞

港隊上屆只能在第一階段完成賽事，未能晉級；今屆捲土重來，先在首階段次名出線，繼而在第二階段8支球隊中獲第三名晉級。晉身四強遇上強敵韓國，以5：8落敗，銅牌戰面對實力愈來愈強的羅馬尼亞，港隊眾將皆發揮上佳水準。

港隊首場混雙賽事再次由年輕組合姚鈞濤／吳詠琳打頭陣，二人以11：3、11：6、11：9擊敗皆為35歲的老將拍檔Elizabeta SAMARA／Ovidiu IONESCU，第一場已為港隊拿下3局，取得大好開局優勢。

乒乓混合團體世界盃銅牌戰︱港隊首場混雙賽事再次由年輕組合姚鈞濤／吳詠琳打頭陣，大勝3：0。（香港乒乓球總會）

關鍵一仗杜凱琹挫強敵

關鍵的第二場女單賽事，港隊由領軍人物杜凱琹上陣，對手是實力外型兼備的施索絲（Bernadette Szőcs）。女單世界排名跌至37位的杜凱琹，面對世界排名14的施索絲發揮出實力，以11：7、11：8連下兩城穩勝，就算第3局被對方11：7拿回一局，仍助港隊以局數5：1拋離。

第三場男單由「香港一哥」黃鎮廷上陣，首局雖以9：11見負，但他之後以11：5：11：9連追兩局反勝20歲年輕球手Eduard IONESCU，局數領先至7：2。

由於賽制上是先取8局的一方獲勝，由此第四場大幅落後的羅馬尼亞選擇派出男雙組合出戰，黃鎮廷／姚鈞濤的男雙組合以11：4贏得一局後終結賽事，港隊以局數8：2擊敗羅馬尼亞摘銅，首次在這項賽事贏得獎牌，港隊一眾成員慶祝時都開心到跳起來。港隊歷史性獲銅固然值得高興，更令人振奮的是今次賽事除了杜凱琹、黃鎮廷兩位主將表現持續平穩，兩個獲委以重任的年輕小將姚鈞濤、吳詠琳同樣發揮出色。

金牌戰由中國對韓國，精銳盡出下只需打到第三場便以8：1大勝封王。

乒乓混合團體世界盃特殊賽制

乒乓混合團體世界盃賽事分為三個階段，第一階段小組賽16支隊伍會以種子編排分為4個小組，每個小組首兩名晉級第二階段。第二階段由8隊出線隊伍組成一大組打大循環，首階段同組國家毋須再次比賽，頭4名隊伍晉身最後四強，以淘汰賽決出三甲。

港隊今次派出黃鎮廷、姚鈞濤、林兆恒、陳顥樺4位男將，及杜凱琹、吳詠琳、黃凱彤、李凱敏4位女將出戰。港隊第一階段與瑞典、法國、加拿大同組，成功以次名出線。第二階段獲第三名，晉身最後四強，負韓國後跌入銅牌戰，終擊敗羅馬尼亞獲得獎牌。

有別於以往團體賽事，今次賽事的出場次序為：1. 混合雙打、2. 女子單打（不能為混雙女子球員）、3. 男子單打(不能為混雙男子球員）、4. 男子雙打／女子雙打、5. 男子雙打／女子雙打（注：第4、5場男／女子雙打出場次序由比賽落後一方決定）。所有場次以三局兩勝決勝，無論任何戰果都必須完成全部三局賽事，首先累積勝出8局隊伍即可獲勝。