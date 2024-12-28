英超｜阿仙奴小勝升第二　沙卡將缺陣2個月　或成史達寧上位機會

阿仙奴憑夏維斯（Kai Havertz）在23分鐘攻入全場唯一入球，主場以1：0擊敗葉士域治升上英超第2。

主帥阿迪達（Mikel Arteta）稱球隊現正處於不錯位置，但確認主力右翼布卡約沙卡（Bukayo Saka）接受手術後，將缺陣一段不短時間。



阿仙奴上周以5：1大勝水晶宮一役，球隊核心沙卡僅24分鐘便因腿筋受傷退下火線。今仗「兵工廠」面對升班馬葉士域治，缺少主將下仍掌控局面，全場68%控球率下，射門次數以13：3大幅佔優，對手預期入球（Expected Goals）僅0.16。

夏維斯在23分鐘一箭定江山。（路透社）

夏維斯在23分鐘接應杜沙特（Leandro Trossard）傳中，射入全場唯一入球。除此之外，阿仙奴今場繼續憑角球戰術多次製造險情，惟加比爾馬加希斯（Gabriel Magalhães）在門前的頭槌僅僅偏出，未能為兵工廠增添優勢，但仍以1：0在主場全取三分。

由於另一競爭對手車路士不敵富咸，阿仙奴今仗勝出後升上積分榜第2位，暫落後踢少1場的利物浦6分。阿迪達賽後指球隊正處於不錯位置：「贏波令我非常非常開心，特別是球隊表現出色，還保持大門不失。」

核心沙卡缺陣下仍然贏波，阿迪達賽後稱讚球隊表現。（Getty Images）

提到沙卡傷勢，阿迪達指他手術進度良好：「不幸的是，他將缺陣很多周，我認為會多於兩個月，但我不知道具體要休戰多久。」按照賽程，預計阿仙奴要在沒有沙卡的情況下，備戰1月12日對曼聯的足總盃賽事，以及1月16日對熱刺、1月19日對阿士東維拉及2月3日對曼城的幾場聯賽硬仗，所幸是對利物浦關鍵一戰在5月10日，屆時相信沙卡已經復出。

阿迪達今場安排加比爾馬天尼利（Gabriel Martinelli）出任右翼，此子表現平平，全場未錄任何攻門及過人。臨近冬季轉會窗，不過這位阿仙奴主帥未透露會否增兵來填補沙卡這個空缺，他認為球隊更傾向依靠整體的團隊合作：「這是我們最強之處，我們從不依賴一名（每季）攻入25、30球的球員。我認為沙卡缺陣下，取代他的是整支球隊。」

布卡約沙卡預計缺陣兩個月，或影響阿仙奴爭標表現。（路透社）

今夏從車路士外借到此的史達寧（Raheem Sterling），至今聯賽僅出戰6場，但未曾踢足全場，常坐冷板顯然不受阿迪達重用。沙卡受傷缺陣，本應是他「上位」機會，不過史達寧今仗同樣因傷缺陣，阿迪達指這名翼鋒膝傷情況有好轉，但需要再觀察：「希望他能盡快復出，因為我們需要他。」

阿迪達表示球隊需要史達寧。（Getty Images）

阿仙奴下場比賽，將為1月1日深夜作客排在第11位的賓福特。