英超︱沙拿發炮轟利物浦未傾新約　紅軍近7成入球都來自他

沙拿(Mohamed Salah)周日(24日)幫助利物浦以3:2驚險反勝修咸頓後,非常罕有地在混合採訪區停下來受訪,他爆出一句:「現在我離隊的機會,似乎大過留隊」(probably more out than in),立即震撼網絡。

這位埃及神鋒跟利物浦的合約尾季便屆滿,他在訪問中竟稱球會尚未有任何跟他續約的消息,以沙拿對紅軍的重要程度,假如他所言屬實,簡直是不可思議。



沙拿在周日梅開二度,助利物浦險勝榜尾的修咸頓。(Getty Images)

利物浦與榜尾的修咸頓一戰,未如外界般輕鬆取勝,修咸頓在下半場曾一度領先,全憑沙拿梅開二度,才作客以3:2險勝。今場比賽就如利物浦今季的縮影,後高普年代,新帥史諾接手下利物浦在英超賽場不一定穩佔上風,甚至一再出現危機,紅軍在危急關頭,往往要靠沙拿挺身而出拯救球隊,對修咸頓已不是第一次,相信也不會是最後一次。

沙拿對利物浦有多重要,全世界都有眼見,卻一直未聞利物浦跟他續約的消息。這名32歲的埃及翼鋒鮮有接受傳媒訪問,除了比賽後電視台的「例行公事」,之後走到混合採訪區幾乎從不停下來,專責利物浦消息James Pearce便直指沙拿自從2017年加盟利物浦,只曾兩度在混合採訪區受訪,對修咸頓賽後是第三次,他顯然有話要說——他與利物浦的合約2025年6月便屆滿,冬季轉會窗1月1日便開啟,目前距離他能與其他球隊商討轉會的日子只剩下30多天。

沙拿賽後極少在混合採訪區受訪,今次卻破例表達對利物浦失望之情。(Getty Images)

沙拿:對利物浦感失望

利物浦今季在高普離隊後,英超開季出乎意料地順暢,頭12輪10勝1和只曾1敗,手執31分,曼城5連敗後,紅軍在榜首優勢拉開到8分。擊敗修咸頓後本應一片歡慶,沙拿罕有混合採訪區受訪,吐出口的卻是對球會失望之情:「已經快12月了,球會仍未向我提供任何關於我未來的消息……目前我離隊的機會似乎大過留隊」。

被問到現時仍未收到球會提出的新合約,是否對此感到失望時,沙拿回答:「是的,當然。我並非快將退役,我仍專注今季,期望贏得英超及歐聯。我感到失望,但會看看之後如何。」

今次已非沙拿首次就續約問題開腔,今年9月英超作客曼聯後他便曾稱:「今次有機會是最後一次」,表明球會尚未跟他討論續約,「今季是我最後一年效力利物浦,我在休季時不斷與自己對話,我嘗試保持正面,好好享受今個球季,然後再看看有什麼發生。」想不到時隔兩個月,情況還是未有轉變。

沙拿今季狀態大勇。(路透社)

沙拿對利物浦有多重要?

沙拿2022年與利物浦續約3年,與隊友雲迪積克及阿歷山大阿諾特一樣,合約在明年6月30日到期。新帥史諾今夏上任時,便認定跟這三大重臣續約是他主要工作之一。然而12月將至,利物浦仍不單尚未跟沙拿商討續約事宜,雲迪積克及阿歷山大阿諾特兩大後防要員續約同樣未有聲氣。

沙拿加盟7年來一直是球隊進攻核心,助紅軍首奪英超冠軍,也在2018/19球季第六次贏得歐聯。沙拿今季在英超12場比賽已攻入10球,射手榜僅次入12球的夏蘭特,他同時貢獻6次助攻,是利物浦首席射手及助攻王。

沙拿今季入球及助攻均排名隊內第一。(Getty Images)

一人貢獻球隊三分二入球

利物浦今季在英超攻入24球,單是沙拿一人已參與其中16球(10入球+6助攻),佔全隊三分之二,紅軍失去他的後果,實在難以想像。

Opta統計顯示,沙拿今季的入球和助攻,已為紅軍帶來17分,為整個英超聯賽貢獻最多的球員——即使已屆32歲,利物浦現時還未跟他續約,不免令人覺得匪夷所思。

沙拿今季直接參與利物浦三分二入球,如此搶眼表現,卻仍未獲球會商討續約。(路透社)

沙拿今次公開表示對球會失望後,即傳出利物浦積極與三位星將商討續約:GiveMeSport指33歲的雲迪積克很大機會成為他們中最先續約一人;Football Insider稱紅軍不惜以高薪留住阿歷山大阿諾特;TeamTalk則表示得到球會人士消息,指該名副隊長將成為英超最高薪的英格蘭球員。

BBC報道,利物浦已積極與沙拿經理人接觸,暫未知結果如何。沙拿在訪問中直言渴望留隊,「我已效力這球會多年,世界上沒有一間球會是這樣的,但一切都不在我控制範圍之內。我愛球迷,他們也愛我,不過最終結果不由我或球迷來決定,看看會如何吧。」