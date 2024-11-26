英超︱沙拿發炮轟利物浦未傾新約　紅軍近7成入球都來自他

撰文：陳旭暉
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沙拿（Mohamed Salah）周日（24日）幫助利物浦以3：2驚險反勝修咸頓後，非常罕有地在混合採訪區停下來受訪，他爆出一句：「現在我離隊的機會，似乎大過留隊」（probably more out than in），立即震撼網絡。
這位埃及神鋒跟利物浦的合約尾季便屆滿，他在訪問中竟稱球會尚未有任何跟他續約的消息，以沙拿對紅軍的重要程度，假如他所言屬實，簡直是不可思議。

沙拿在周日梅開二度，助利物浦險勝榜尾的修咸頓。（Getty Images）

利物浦與榜尾的修咸頓一戰，未如外界般輕鬆取勝，修咸頓在下半場曾一度領先，全憑沙拿梅開二度，才作客以3：2險勝。今場比賽就如利物浦今季的縮影，後高普年代，新帥史諾接手下利物浦在英超賽場不一定穩佔上風，甚至一再出現危機，紅軍在危急關頭，往往要靠沙拿挺身而出拯救球隊，對修咸頓已不是第一次，相信也不會是最後一次。

沙拿對利物浦有多重要，全世界都有眼見，卻一直未聞利物浦跟他續約的消息。這名32歲的埃及翼鋒鮮有接受傳媒訪問，除了比賽後電視台的「例行公事」，之後走到混合採訪區幾乎從不停下來，專責利物浦消息James Pearce便直指沙拿自從2017年加盟利物浦，只曾兩度在混合採訪區受訪，對修咸頓賽後是第三次，他顯然有話要說——他與利物浦的合約2025年6月便屆滿，冬季轉會窗1月1日便開啟，目前距離他能與其他球隊商討轉會的日子只剩下30多天。

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沙拿賽後極少在混合採訪區受訪，今次卻破例表達對利物浦失望之情。（Getty Images）

沙拿：對利物浦感失望

利物浦今季在高普離隊後，英超開季出乎意料地順暢，頭12輪10勝1和只曾1敗，手執31分，曼城5連敗後，紅軍在榜首優勢拉開到8分。擊敗修咸頓後本應一片歡慶，沙拿罕有混合採訪區受訪，吐出口的卻是對球會失望之情：「已經快12月了，球會仍未向我提供任何關於我未來的消息……目前我離隊的機會似乎大過留隊」。

被問到現時仍未收到球會提出的新合約，是否對此感到失望時，沙拿回答：「是的，當然。我並非快將退役，我仍專注今季，期望贏得英超及歐聯。我感到失望，但會看看之後如何。」

今次已非沙拿首次就續約問題開腔，今年9月英超作客曼聯後他便曾稱：「今次有機會是最後一次」，表明球會尚未跟他討論續約，「今季是我最後一年效力利物浦，我在休季時不斷與自己對話，我嘗試保持正面，好好享受今個球季，然後再看看有什麼發生。」想不到時隔兩個月，情況還是未有轉變。

沙拿今季狀態大勇。（路透社）

沙拿對利物浦有多重要？

沙拿2022年與利物浦續約3年，與隊友雲迪積克及阿歷山大阿諾特一樣，合約在明年6月30日到期。新帥史諾今夏上任時，便認定跟這三大重臣續約是他主要工作之一。然而12月將至，利物浦仍不單尚未跟沙拿商討續約事宜，雲迪積克及阿歷山大阿諾特兩大後防要員續約同樣未有聲氣。

沙拿加盟7年來一直是球隊進攻核心，助紅軍首奪英超冠軍，也在2018/19球季第六次贏得歐聯。沙拿今季在英超12場比賽已攻入10球，射手榜僅次入12球的夏蘭特，他同時貢獻6次助攻，是利物浦首席射手及助攻王。

沙拿今季入球及助攻均排名隊內第一。（Getty Images）

一人貢獻球隊三分二入球

利物浦今季在英超攻入24球，單是沙拿一人已參與其中16球（10入球+6助攻），佔全隊三分之二，紅軍失去他的後果，實在難以想像。

Opta統計顯示，沙拿今季的入球和助攻，已為紅軍帶來17分，為整個英超聯賽貢獻最多的球員——即使已屆32歲，利物浦現時還未跟他續約，不免令人覺得匪夷所思。

沙拿今季直接參與利物浦三分二入球，如此搶眼表現，卻仍未獲球會商討續約。（路透社）

沙拿今次公開表示對球會失望後，即傳出利物浦積極與三位星將商討續約：GiveMeSport指33歲的雲迪積克很大機會成為他們中最先續約一人；Football Insider稱紅軍不惜以高薪留住阿歷山大阿諾特；TeamTalk則表示得到球會人士消息，指該名副隊長將成為英超最高薪的英格蘭球員。

BBC報道，利物浦已積極與沙拿經理人接觸，暫未知結果如何。沙拿在訪問中直言渴望留隊，「我已效力這球會多年，世界上沒有一間球會是這樣的，但一切都不在我控制範圍之內。我愛球迷，他們也愛我，不過最終結果不由我或球迷來決定，看看會如何吧。」

利物浦能否留住沙拿？（Getty Images）
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