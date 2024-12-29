乒乓｜樊振東及陳夢退出國際賽　WTT強硬回應惹多名球手不滿

國乒名將、分奪巴黎奧運男單及女單金牌的樊振東和陳夢，早前宣布退出世界排名及國際賽事，並表明與世界乒乓球職業大聯盟（WTT）最新的退賽罰款規定有關。

WTT周六晚發表聲明強硬回應，稱罰款規定是要確保持份者「看到世界頂級選手參賽」。聲明引來不少球手發聲，當中法國球手高斯（Simon Gauzy）表明不接受，勒邦兄弟亦持同樣立場。



樊振東和陳夢在本月27日先後在社交網站發文，表明奧運後身心疲累，因WTT最新出台的退賽罰款新規定（球手若退出WTT賽事、並參加其他非WTT比賽，便需罰款），決定退出世界排名，兩人都在帖文附上通知國際乒聯及WTT的文件，列明從2024年12月23日起退出單打、雙打、混合的世界排名，並自動退出往後所有國際乒聯及WTT的比賽。

樊振東宣布退出世界排名、也退出WTT和ITTF的國際賽事。（Getty Images）

兩人的這一舉動，WTT在相隔一天後發聲明回應，措辭強硬，劈頭便寫道：「樊振東和陳夢提到的規則並不是最新出台。這些規定包括世界排名靠前的球員自動入圍參賽名單，自四年前WTT成立以來一直沿用至今。」

聲明並指出罰款的原因：「對不參賽球員的處罰旨在支援WTT賽曆結構，確保球迷、組織者、賽事合作夥伴和轉播合作夥伴能夠看到世界頂級選手參賽……除經核實的醫療原因外，對其他退賽原因進行處罰，以維護競爭平衡，確保一致性並維護對所有參與者的公平性。」

陳夢表明因WTT針對選手不參賽罰款的規定而退出世界排名。（Getty Images）

WTT續寫道，2025年將加重相關罰款：「2025年WTT手冊將對那些在選擇退出WTT賽事期間參加非WTT乒乓球賽事的球員進行更高罰款。這一調整反映了WTT頂級賽事在全球乒乓球生態系統中的價值，並加強了優先考慮這些賽事的重要性。」

又稱2025年的賽程已提前公布，認為已可讓球手「更有效地規劃自己的排程，包括聯賽和俱樂部活動」並表明WTT的規定及競賽結構「由行業領先的資深體育專家建立和運作……始終將球員的利益置於核心位置。」

聲明最後亦再提到陳夢和樊振東，稱會隨時歡迎他們回歸：「我們認可樊振東和陳夢為這項運動做出的巨大貢獻，祝願他們美滿順利，如果有意願，WTT未來將繼續歡迎他們以及所有球員重新回歸WTT賽事舞台。」

高斯（右）和勒邦兄弟在巴黎奧運合力奪得男子團體銀牌。（Getty Images）

法國球手高斯隨即在社交媒體X發文，引用了WTT的聲明並寫道：「我不接受聲明。聲明中只是陳述了事實而沒有提及任何改變，而我們正因這些規則而失去球星。這些規則對球員毫無幫助，你們（WTT）不能再無視這事實。是時候作出真正的改變了。」

法國的勒邦兄弟——巴黎奧運男單銅牌菲歷斯勒邦（Félix Lebrun）及阿歷斯勒邦（Alexis Lebrun）都留言表示支持；同時間，WTT的聲明也引來大量球迷留言狠批，且看WTT會否再作回應。