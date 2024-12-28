澳門桌球大師賽｜傅家俊轟147挫世錦賽冠軍　精彩表現獲觀眾歡呼

「神奇小子」傅家俊出戰澳門桌球大師邀請賽，以局數5：4擊敗2024世錦賽冠軍威爾遜（Kyren Wilson）外，更轟出滿分147，獲全場掌聲及歡呼。



傅家俊周四（26日）與奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）上演「香港人打吡」，前者以3：5落敗後，今場遇上應屆世錦賽冠軍威爾遜。

傅家俊今場對手，是2024世錦賽冠軍威爾遜。（資料圖片/Getty Images）

比賽採9局5勝制，威爾遜領先至局數3：2後，第6局初段雙方展開防守戰，傅家俊為對手設下「士碌架」，威爾遜出棒後，白波在下方留大好進攻機會，傅家俊即開始清檯。

挑戰147過程中，有兩個紅波位於頗難處理的「箍邊」，但都被傅家俊精彩地送入袋中，特別是將倒數第3個紅波打入右下角尾袋一球，引來全場觀眾歡呼。

挑戰147過程中，傅家俊精彩表現引來觀眾歡呼。（Youtube截圖）

觀眾開心，傅家俊也表現得十分輕鬆，打到最後一個黑波準備完成147時，曾擺出單手出棒姿勢，引來觀眾笑聲，不過他最後也穩妥地以正常姿勢完成147，贏得1.5萬鎊的單棒最高度數獎金。不過由於今次屬表演賽性質，因此不計入職業賽事的官方統計。

比賽精華：

之後威爾遜再贏一局「叫糊」，傅家俊則「起Break」打出115：0追平局數，決勝局再贏76：0，以總局數5：4險勝威爾遜，不計算兩名「新香港人」的話，是今次三名華將取得的唯一勝仗。日前丁俊暉以1：5不敵卓林普（Judd Trump、又譯特林普），斯佳輝則在周四被奧蘇利雲以5：2擊敗。