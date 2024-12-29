大谷翔平完美2024年再添一筆　宣布將添家庭成員　場內場外皆美滿

日本棒球巨星大谷翔平的2024年可說接近完美：他在今年2月宣布已結婚，對象是日本前籃球代表田中真美子；他在洛杉磯道奇的首個球季，演出更是驚人，最終助球隊奪得世界大賽冠軍、個人也蟬聯MVP。

距踏入2025年尚餘3日，未料大谷還有好消息——他與太太真美子成功「造人」，將喜迎家中新秀。



大谷翔平在香港時間周日凌晨於Instagram上載一張照片，相中有愛犬Decoy、一件嬰兒服裝、一對嬰兒鞋，和一張以表情符號遮蓋的超聲波影像，他寫道：「非常期待這位小新秀加盟我們家庭！」顯然是大谷家要迎來新成員了。

大谷在2024年進入尾聲仍能有好消息，令人感嘆他的2024年堪稱完美，除了多年助手水原一平在3月被揭發擅挪大谷款項去償還賭債，令大谷一度被卷入事件、但經過調查已證明他清白，除此之外，他今年正式加盟道奇隊之後，就喜事連連。

大谷先在2月宣布娶妻，造成轟動，雖然一開始未有公布妻子身份，但很快就已證實「大谷太太」就是日本退役籃球選手田中真美子，她的身份曝光後，亦深受球迷歡迎。

大谷捧起世界大賽冠軍，太太田中真美子和愛犬Decoy也相伴。（Instagram）

大谷翔平在道奇隊首季不斷創造紀錄，包括：MLB史上擊出最多全壘打的日本球員、MLB史上第一位擊出200支全壘打的日本球員、MLB史上最快達到40-40（40全疊打、40盜壘）的球員、單季得分和盜壘數都正式超越日本傳奇球星鈴木一朗，成為MLB日本第一人，他最後獲得54-59的驚人成績。

大谷翔平的2024年過得相當圓滿。（X@Dodgers）

10月30日，大谷最終助道奇在季後賽擊敗紐約洋基隊，奪得世界大賽冠軍，他個人也獲選為國家聯賽年度MVP，是第一位獲此獎項的指定打擊，也使他繼2023年在天使隊奪得美國聯盟MVP後，連續兩年在不同聯盟獲選為MVP。另外，他也入選美職棒年度陣容一隊、國聯年度指定打擊、美職棒年度最佳打擊。大谷場內登上新高峰，如今在場外以成功「造人」作結，為2024劃上圓滿句號。