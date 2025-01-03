蓮麻坑礦洞行山路線交通攻略　最簡單方法去紅花嶺郊野公園新景點

蓮麻坑礦洞已經在2024年12月30日重開，行山人士可以到訪人稱「大廳」的蓮麻坑礦洞6號礦洞。蓮麻坑礦洞位於紅花嶺郊野公園內，最方便的交通方法是從上水港鐵站乘坐59K專線小巴，到打鼓嶺12號警崗下車，再行山約1小時抵達礦洞，而原路折返是最快的落山方法。

蓮麻坑礦洞是紅花嶺郊野公園的主要景點，曾經是香港最大的鉛礦場，在上世紀30年代最興旺，隨二次大戰日軍佔領香港，加上國際鉛價下跌等因素，礦場在戰後停止營運及荒廢，逐漸成為香港蝙蝠重要的棲息及繁殖地。經過鞏固工程後，蓮麻坑礦洞現已變成開放式博物館，介紹地質、礦業歷史和蝙蝠生態。



紅花嶺郊野公園內的蓮麻坑礦洞在2024年12月30日重開。（顏銘輝攝）

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【1】行蓮麻坑礦洞的心理準備

蓮麻坑礦洞絕非一個方便易到的景點，位置偏遠，交通時間長，要有行山的準備，包括要攀升上200米高的礦山，行900級樓梯，是一次會耗用心肺及出汗的旅程。全程沒有士多或餐廳，不要以為有豆腐花吃！行山人士需要自備糧水入去。

用本文的方法前往蓮麻坑礦洞，並不需要申請禁區紙。

【2】前往蓮麻坑礦洞交通方法

在上水港鐵站乘坐前往蓮麻坑的59K專線小巴，約坐25分鐘，到打鼓嶺12號警崗下車，車費為9.9元，而且班次疏落，約半小時一班。

在上水站的小巴站，乘搭往蓮麻坑的59K小巴。（顏銘輝攝）

如果不熟悉路況環境，行山人士上車時可以預早跟小巴司機說「12號警崗有落」。在普遍情況，司機都會在打鼓嶺12號警崗停車，並提醒沒有禁區紙的人在此下車。

在打鼓嶺12號警崗下車。（顏銘輝攝）

在上水站搭小巴時，小心搭錯車，因為59K另有班次開往香園圍，所以上車前要看清楚，亦可問清楚司機，一定要搭往蓮麻坑的班次。

為何不能直接坐小巴到蓮麻坑村總站？

在打鼓嶺12號警崗到蓮麻坑村的一段蓮麻坑路，屬於禁區範圍，持禁區紙人士才能行經或搭車經過那段蓮麻坑路。故此，沒有禁區紙的普通行山人士，須於12號警崗下車，行禁區外的連接山徑到蓮麻坑村。

可不可以坐的士到打鼓嶺12號警崗？

可以。如果由上水站搭的士過去，估計車費約150元。

打鼓嶺12號警崗有警員駐守，會檢查搭小巴入蓮麻坑村的乘客有沒有禁區紙。沒有禁區紙的人，就要在此下車。（顏銘輝攝）

【3】落車後怎樣行去蓮麻坑礦洞？

在打鼓嶺12號警崗下車後，馬路右方近山邊有明顯山徑，入口有路牌，指「連接路徑往蓮麻坑（約700米）」。沿山徑上行，攀升不多，沿橫山徑走不久，沿石級下降至馬路邊。沿鐵絲網旁的小徑走，接着跟隨指示牌轉右，再接上山徑，行一會兒後，經鋪設完好的梯級落到蓮麻坑河。過河後，便至蓮麻坑村口，沿馬路行入去。大約15至20分鐘，就可以從12號警崗行到蓮麻坑村。

在打鼓嶺12號警崗下車後，行這條行山徑入蓮麻坑村。（顏銘輝攝）

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行至一棵大樹前，有分岔口，若有需要去洗手間，沿右邊的馬路繼續入村去公廁，再原路折返此處。往蓮麻坑礦洞的行山徑在大樹前轉左，樓級旁有指示牌往紅花嶺。這段路屬於蓮麻坑郊遊徑，不斷行石屎樓級攀升，大約上升海拔約140米，行到上礦山。根據行山人士在樓級上所寫的數字，估計要行約900級，可以當自己由地下行上40樓。平時少做運動的朋友，行這段路時應該會覺得幾辛苦，爆汗又喘氣，建議慢慢行、多休息。

行到這棵大樹，右邊是入村去公廁的路，而轉左則是上蓮麻坑礦洞及紅花嶺的行山徑。（顏銘輝攝）

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行完900級樓梯，上到礦山的麥景陶碉堡外，沿蓮麻坑郊遊徑續走1分鐘，往蓮麻坑礦洞的小徑就在左方。分岔口十分清晰，有指示牌，不易錯過的。走進小徑，大致緩緩向下，途中有指示牌，約行5分鐘，經過被鐵絲網圍住的豎井，不久便至蓮麻坑礦洞的6號礦洞。

行到這個分岔口，轉入小徑前往蓮麻坑礦洞。（顏銘輝攝）

若從打鼓嶺12號警崗起計，大約1小時行到蓮麻坑礦洞，若果平時做慣運動的朋友，可能45分鐘就行到。沿路沒有任何補給點，沒有士多或汽水機，請行山人士在上水買齊糧水。

【4】離開蓮麻坑礦洞的最快方法

原路折返一定最快，落900級樓梯回蓮麻坑村，再出村口，經連接山徑到打鼓嶺12號警崗等59K專線小巴。

如果想到沙頭角公路那邊下山，需要經蓮麻坑郊遊徑攀升上紅花嶺，辛苦得多，所需時間亦更多，沒有兩小時都下不了山。

小巴班次疏落，有沒有其他交通方法？

在12號警崗外有指示牌，教人行去打鼓嶺松園下搭79K九巴回上水，但不太建議這樣做，因為由12號警崗到松園下要行約2.5公里，至少要行30分鐘，相信原地等59K小巴會更快、更舒服。

當然，萬一那天人流極多，在12號警崗已經有十多廿人排隊等小巴，要等多過一班車才能上車，則可考慮行出松園下搭巴士。

蓮麻坑礦洞的6號礦洞，由於洞室寬敞，被稱為「大廳」。（顏銘輝攝）

【5】蓮麻坑礦洞有什麼特別？

它見證了一段香港礦業發展與息微的歷史。

從前，蓮麻坑礦場出產鉛礦為主，還會生產少量的銀以至黃金。19世紀初，已經有葡萄牙人開始採礦。在20世紀初起到二戰，蓮麻坑礦場進入其鼎盛期，多間礦業公司先後取得開採權，其中香港礦業公司的開採規模最大，1938年僱用500名礦工，到1939年10月的人手更增加2000人。

不過，二戰令到蓮麻坑礦場由盛轉衰，據《蓮麻坑村志》內容，一來礦石無法運往中國銷售，二來香港政府徵用設施挖防空洞。日軍佔領香港期間，佔用礦場，採鉛礦製造武器，令到礦場成為抗日遊擊隊的攻擊對象。在二戰時，蓮麻坑礦場受到嚴重破壞，戰後生產大不如前，香港政府又將蓮麻坑劃入禁區，影響發展及開採，加上國際鉛價下跌，礦場難以經營。政府在1962年收回礦場的經營權，自此礦場荒廢。由於礦場範圍多年來是禁區，所以很多地方仍保留50年前的舊貌。

荒廢後的礦場，漸漸成為香港蝙蝠重要的棲息及繁殖地。礦洞曾記錄到10種蝙蝠，佔全港品種四成，包括南長翼蝠、大蹄蝠等。礦洞更在1994年被指定為具特殊科學價值地點。蓮麻坑礦洞被列為紅花嶺郊野公園範圍，漁護署及土木工程拓展署合作，為礦洞進行鞏固工程，並將其活化為開放式博物館，在2024年12月30日完工重開，向公眾展示此處的地質、礦業歷史和蝙蝠生態。

麥景陶碉堡。（顏銘輝攝）

【6】麥景陶碉堡是什麼？

礦山麥景陶碉堡位於高處，面朝邊境。在40年代末到50年代初，有大量內地難民來港，時任警務處處長麥景陶，為了堵截非法入境者，下令在邊境興建7座碉堡，故此這7座碉堡也被命名為麥景陶碉堡。在蓮麻坑的礦山麥景陶碉堡，是7座中地勢較高的其中一座，位於超過200米高的山上。因為擔心遊人亂闖，破壞儀器，警方在碉堡外加設鐵絲網圍欄。

所有麥景陶碉堡均以鋼筋混凝土建成，有一致的建築風格、設計及佈局。碉堡平面呈等腰三角形，「頂角」位置為兩層高的圓形瞭望塔，左右兩翼的一層高建築形成三角形的兩邊。瞭望塔及兩翼均為平頂，瞭望塔頂部呈圓形或八角形，兩翼上則建有具防禦作用的矮牆。礦山的麥景陶碉堡已被評為二級歷史建築。

蓮麻坑礦洞的6號礦洞。（顏銘輝攝）

【7】蓮麻坑礦洞行山建議裝備

行山背囊：強烈建議用背囊而非手提袋，背囊有助上落山時平衡身體，而且空出雙手扶住兩旁。

行山鞋：雖然900級上礦山的樓級全是石屎，但由12號警崗入蓮麻坑村以及由郊遊徑入礦洞的小徑皆為沙泥路，凹凸不平，加上礦洞地面多碎石，所以還是穿行山鞋較理想。

照明工具（頭燈、電筒）：當局用鐵枝封閉了很多小礦洞，如果行山人士想窺看那些被封的礦洞，可以帶同照明工具，隔住鐵枝圍欄照入去。

行山杖：由蓮麻坑村上礦山的樓級甚多，使用行山杖可以減輕雙腳負荷。

【8】蓮麻坑礦洞行山攻略總結

建議行山人士為蓮麻坑礦洞之旅預留4小時。以上水站為起點計，小巴車程加上行山時間，約花90分鐘；回程行山時間可能較快，但考慮到要等小巴，亦建議預算90分鐘。加上，預計1小時在礦洞一帶遊覽拍照及野餐，所以合共4小時。