2024山界大事回顧｜《香港四徑大步走》爆紅　紅花嶺郊野公園成立

在2024年，有什麼山界大事令你難忘？今年最大的山界新聞當然是紅花嶺郊野公園成立，並增設兩條郊遊徑，令這座位於沙頭角邊境的山嶺變得熱鬧，成為香港山友的新景點。熱鬧的地方還有上映《香港四徑大步走》的影院，這套香港越野跑紀錄片在12月上映，幾乎開幾多場、爆幾多場，大獲好評，連周潤發都有入場支持。

2024年的香港山界亦有不少爭議事件，年初有山友發起聯署，反對環嶼遠足徑用環保塑木建梯級；在11月的越野跑比賽TransLantau，有水站出現沒有水的情況，有跑手的支援隊伍稱遭到賽會工作人員的不禮貌對待；同月樂施毅行者在8號風球後一日舉行，有參加者投訴部分路段太爛有危險。



紅花嶺郊野公園是香港第25個郊野公園。（顏銘輝攝）

2024山界大事｜紅花嶺郊野公園成立

香港長時間未有新的郊野公園落成，直至2024年3月1日，紅花嶺郊野公園成立，成為香港第25個郊野公園。紅花嶺郊野公園面積約530公頃，位於新界東北邊陲的沙頭角，北面與深圳梧桐山風景區的山脈相連，南面鄰近八仙嶺郊野公園，園內設兩條郊遊徑：紅花嶺郊遊徑及蓮麻坑郊遊徑。

從紅花嶺郊遊徑途中俯瞰沙頭角海景色。（顏銘輝攝）

漁護署11月在蓮麻坑舉行紅花嶺郊野公園開幕禮，同時推出「發現紅花嶺郊野公園」遠足挑戰，在郊野公園內設立8個打卡站點，只要打卡4個站點便可獲紀念杯墊，若能在全部8個站點打卡，可獲紀念杯墊及鈦金屬杯。記者在11月的兩個周末到訪紅花嶺郊野公園，見到人流明顯比郊野公園成立前多，不少行山人士都有參加打卡挑戰。

紅花嶺郊野公園行山路線推介 一日行勻主要景點落蓮麻坑

紅花嶺路線長，又欠缺方便的中途撤退點，所以行山人士要計劃好行程。（顏銘輝攝）

紅花嶺郊野公園結合保育自然環境、生物多樣性、人文歷史及戰時遺跡資源於一身。部分紅花嶺郊野公園位於昔日邊境禁區內，保存不少戰時遺跡，有的是由港英時代，有的是日治時期的。紅花嶺郊野公園最著名的景點是蓮麻坑礦洞，但當局要為礦洞進行加固工程，暫時未能與郊野公園同步開放。

廖科樂享受香檳浴。（顏銘輝攝）

2024山界大事｜廖科樂創四徑第四快時間

2024年2月的香港四徑超級挑戰（HK4TUC，簡稱四徑）在好天氣下舉行，本地跑手廖科樂以52小時02分完成，不但成為這一屆首位完成者，還創下四徑史上第四快時間，僅次46小時55分的黃浩聰（2022年）、49小時26分的梁俊強（2021年）及51小時53分的Salomon Wettstein（2021年）。四徑全長298公里，參加者需要連續逆走麥理浩徑、衛奕信徑、港島徑及鳳凰徑。

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2024山界大事｜《香港四徑大步走》上映大受歡迎

四徑在2024年底還有另一項盛事，就是紀錄片《香港四徑大步走》由12月6日起在多間戲院上映。《香港四徑大步走》榮獲第20屆香港亞洲電影節觀眾票選最佳電影，講述2021年香港四徑超級挑戰的故事。那一屆，四徑創辦人Andre Blumberg邀請歷屆完成者及生還者再度參賽，希望有人打破50小時大關，最後賽前備受關注的曾小強及Salomon Wettstein未能達成目標，梁俊強以黑馬姿態成為四徑史上首位「breaking 50」的跑手。

上映前，電影公司推出少量預售場次，反應極佳，迅即爆滿，一再加場，幾乎加幾多場就爆幾多場，群情洶湧。喜歡跑步的藝人周潤發亦有捧場，與跑友一起觀看《香港四徑大步走》。作為男主角，曾小強樂見電影受歡迎，他說：「我覺（受歡迎）是應得的，這套戲花了很多心思，很有深度，比賽過程……寫劇本也寫不出來。所有事情很人性化，描述得好好，我自己看這套戲時也很感動。」

香港四徑大步走｜本地越野跑紀錄片12.6上映 預售場幾乎全部爆滿

周潤發入場觀看《香港四徑大步走》。（安樂影片Facebook）

周潤發與鮑起靜及蔡一智等一起觀看《香港四徑大步走》。（安樂影片Facebook）

2024山界大事｜環嶼徑塑木梯級惹爭議

曾小強除了是本地越野跑好手，還一直關注行山徑保育及石屎化的問題，多年前成立郊遊徑石屎化關注小組。他們小組發現，由土木工程拓展署負責的環嶼遠足徑利用環保塑木興建梯級及扶手，所以在3月初發起《反對「塑膠化」環嶼徑聯署信》，收集了超過3000個簽名，有關意見亦逾2000個，當中不少意見表示這類由塑木搭建的樓梯會帶來負面的行山或跑山體驗。

逾3000人簽名反對環嶼遠足徑修建塑木梯級 帶來負面行山跑山體驗

郊遊徑石屎化關注小組發起聯署，反對政府以這種方式修建遠足徑。（顏銘輝攝）

2024山界大事｜TransLantau水站冇水

在2024年，個別山賽的安排亦引起山界爭議，其中在11月的「TransLantau飛越大嶼 by UTMB®」較矚目。賽事獲旅發局贊助，也是盛事經濟中其中一項盛事，旨在推廣香港風景優美且交通便利的越野山徑，吸引更多海外山野愛好者前來。不過，有不少50公里的參賽者投訴，有水站沒有足夠清水；另外有檢查站工作人員涉不禮貌對待支援團隊，更阻止支援隊進入檢查站。其後，賽事總監透過傳媒向參加者道歉。

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毅行者的參加者在雨中上到基維爾營。（顏銘輝攝）

2024山界大事｜8號風球後的毅行者

同樣在11月舉行的樂施毅行者亦引發爭議，活動前一日天文台才除下8號風球。在活動起步當日幾乎全日下雨，麥理浩徑第二及第三段部分路段變成泥漿，十分難行，有參加者向本地傳媒投訴，批評主辦單位罔顧安全，不負責任，引起網上熱議。不過，有部分參加者認為，天氣的變化是毅行者挑戰的一部分。此外，為慶祝毅行者40周，今年毅行者特設「40周年限定版」，由北潭涌行到基維爾營，吸引不少新手參加。

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羅樂賢贏得U23男子冠軍。（受訪者提供）

2024山界大事｜38人出戰亞太越野跑錦標賽

2024年10月，寫下香港越野跑歷史的重新一頁。首屆亞太區越野跑錦標賽在韓國蔚州舉行，香港越野跑步總會組織了38人大軍名單赴韓參賽，幾乎集結全港的跑山精英。最好成績的是羅樂賢，贏得U23賽總冠軍，而林楚茹就贏得短距離女子殿軍。長距離方面，張敏怡及甄智貽都跑入女子前10名。擔任港隊領隊的曾小強表示，從這場比賽見到，香港越野跑在亞洲屬於中上水平，希望政府可以支持本地越野跑發展。

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曾小強代表港隊登上頒獎台，獲頒整體團隊季軍。（受訪者提供）

2024山界大事｜甄智貽陳國強揚威海外賽

今年不少本地跑手在外國山賽跑出好成績，其中甄智貽在4月的環富士山越野賽100英里（Mt.FUJI 100）憑後勁衝上三甲，贏得女子季軍，令她得以跟贏得冠軍的偶像、美國越野跑天后Courtney Dauwalter同台領獎。

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至於在今夏的年度世界越野跑盛事、環勃朗峰超級越野耐力賽（Ultra-Trail du Mont-Blanc，簡稱UTMB）之中，年底64歲的「毅行先生」陳國強老而彌堅，獲得男子60至64歲組別的第三名，成為今屆唯一一位可以站上頒獎台的香港人。

UTMB 2024｜63歲陳國強「逆齡」進步 躋身組別三甲登頒獎台

此外，今年還有其他值得山友留意的新聞。在3月，人稱「屯門大峽谷」的良田坳，從良景邨上山的馬路落閘，表示山上有工程進行，不能通行至下白泥。

「屯門大峽谷」良田坳落閘整路 保安局：具體施工信息屬軍事機密

在9月，資深行山書作者黃梓莘離世，享年95歲。他的著作包括《新編行山王——300條香港行山路線收錄》、《香港邊界走一回》、《香港郊野藏寶圖》、《平原大地導賞徑》等。

在10月，政府表示在赤洲發現恐龍化石，一度封閉這個有不少行山景點的小島，讓專家在不受搔擾下考察。在赤洲的考察和發掘工作完成後，政府在2024年12月12日起重新開放赤洲。

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