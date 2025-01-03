紅花嶺郊野公園行山路線推介　一日行勻景點探蓮麻坑礦洞　附交通

紅花嶺郊野公園內有紅花嶺郊遊徑及蓮麻坑郊遊徑，由沙頭角的担水坑及山咀出發，可以全走紅花嶺郊遊徑及蓮麻坑郊遊徑，行盡紅花嶺幾乎全部特色打卡景點。這條紅花嶺行山路線全長約10公里，需時約5小時。行山人士並不需要申請禁區紙。

紅花嶺郊遊徑途經荒廢的軍事遺址，之後帶領遊人行到高處的紅花嶺觀景台；蓮麻坑郊遊徑的主角當然是蓮麻坑礦洞，礦洞活化工程完成，現已重開，行山人士可以自由出入外號「大廳」的6號礦洞。



紅花嶺郊野公園是香港第25個郊野公園。（顏銘輝攝）

今次路線：担水坑 > 山咀村路 > 亞公頂 > 二峒 > 三峒 > 紅花嶺觀景台 > 礦山麥景陶碉堡 > 蓮麻坑村 > 葉定仕故居 > 蓮麻坑村 > 打鼓嶺分區十二號警崗

建議集合地點：粉嶺/上水港鐵站

*行這條路線不需要申請禁區紙

為何一個地方有兩枝標距柱？因為這是紅花嶺郊遊徑及蓮麻坑郊遊徑的交接點。（顏銘輝攝）

【1】紅花嶺郊遊徑+蓮麻坑郊遊徑連走數據

路程：10公里

需時：5小時

總爬升：695米

總下降：657米

平均心率：109次/分鐘

最大心率：160次/分鐘

燃燒的卡路里：1486大卡



【2】紅花嶺行山當日資料

日期：2024年11月3日

出發時間：早上10時半

平均溫度：30度

最高溫度：32度



數據由Garmin fenix 6 ASIA Sapphire記錄

拍攝器材：相機（SONY ILCE-7C）、手機（Samsung Galaxy s21）

【3】紅花嶺行山前心理準備

紅花嶺郊遊徑及蓮麻坑郊遊徑都不是新手休閒路線，在漁護署的綜合難度評分中，這兩條紅花嶺郊野公園內的郊遊徑皆屬於4星難行。路上有筆直而望不見盡頭的「天梯」梯級，會令行山人士大汗淋漓兼喘氣；行上到高處，山徑起伏，有上有落，考驗大腿、膝部及小腿肌肉。

回望上亞公頂的樓梯。（顏銘輝攝）

路線總爬升接近700米，若果當一層樓3米高，你在這次行山旅程要行上超過230層樓，而且又要行超過200層樓落山。當你幻想一下要上落200層樓，就不會輕視這條紅花嶺行山路線。

路面以天然山徑為主，極少石屎，有的是大石級，有的是泥級，有的滿佈碎石，有的樹根交錯，相信喜歡走天然路的朋友會幾開心。行這種山路要集中精神，不要一邊影相或看手機一邊行。

地面多碎石，行的時候要小心。（顏銘輝攝）

到紅花嶺行山是沒有中途輕易撤退的路線，沿途也沒有補給點，不要幻想行到中午可以坐下來吃碗麵、吃碗豆腐花，這條路線連汽水機也沒有一部，連涼亭也沒有！別以為落到蓮麻坑村會有補給，那兒沒有士多、沒有餐廳，也沒有村民賣東西。

蓮麻坑是一條寧靜的鄉村，沒有補給。（顏銘輝攝）

【4】紅花嶺打卡位置

軍事遺蹟及建築

紅花嶺郊野公園的其中一大賣點是擁有大量軍事遺蹟及建築。行山人士可以到訪日軍的機槍堡，亦可與英治時代所建的瞭望台及營房打卡。大部分軍事遺蹟在紅花嶺郊遊徑上，分佈在山咀至亞公頂的路上。

位於山咀的日軍機槍堡。（顏銘輝攝）

俯瞰沙頭角海

攀升至逾400米高的高地後，便可以望到怡人遠景。由三峒行至紅花寨的紅花嶺觀景台，可以向南欣賞沙頭角海、海背嶺、鹿頸及南涌一帶的郊野風光。

從紅花嶺郊遊徑途中俯瞰沙頭角海景色。（顏銘輝攝）

深港城鄉差對比

紅花嶺靠近邊境，沿路可以看到深圳的城市景色，尤其行到蓮麻坑附近，身邊是鄉村小屋，一抬頭就是幾十層樓高的深圳住宅。

香港這邊是郊野，對面深圳則是高樓大廈。（顏銘輝攝）

蓮麻坑礦洞

蓮麻坑礦洞是紅花嶺郊野公園的主要景點，已經2024年12月30日完成工程重開，變身開放式博物館，希望可以讓公眾了解礦洞地質、礦業歷史及蝙蝠生態。

蓮麻坑礦洞已經重開，行山人士可以前往遊覽。（顏銘輝攝）

蓮麻坑礦洞已經重開，行山人士可以前往遊覽。（顏銘輝攝）

芒草景致（11月限定）

在紅花寨附近有不少芒草，但數量遠不如大東山。

紅杜鵑盛開（3月限定）

紅花嶺之所以叫紅花嶺，因為山上長滿紅杜鵑，每逢春天，漫山紅花盛開，不容錯過。

【5】紅花嶺行山建議技能

經漁護署修葺後，紅花嶺郊遊徑及蓮麻坑郊遊徑已變得好行，以前上亞公頂可能要拉繩，如今變成整齊的梯級，以前三峒附近山路崎嶇，如今也變成大石級，技術難度大減。沿途指示清楚，如果乖乖跟大路行，也不易迷路。

往日崎嶇的山徑已經變成石級。（顏銘輝攝）

【6】紅花嶺行山建議裝備

行山背囊：強烈建議用背囊而非手提袋，背囊有助上落山時平衡身體，而且空出雙手扶住兩旁。

行山鞋：雖然紅花嶺的山徑經過修葺，比以前易行得多，但路線大部分為天然山徑，沙泥路面凹凸不平，上落又多，最好穿著抓地力強的行山鞋。

建議穿行山鞋。（顏銘輝攝）

防曬裝備（帽子、手袖）：山脊路段開揚，部分沒遮蔭，建議做足防曬準備。

行山杖：上亞公頂一段「天梯」幾辛苦，若有行山杖輔助可以輕鬆一點。尾段體力用得七七八八，由麥景陶碉堡到蓮麻坑村要落逾900級梯級，有行山杖可以減輕膝部負擔。此外，由蓮麻坑村繞經禁區出去的山徑，亦有一小段攀升急的樓級，亦用得着行山杖。

照明工具（頭燈/電筒）：路線長而所需時間因人而異，中途又沒有快速撤退點，加上冬季愈來愈快日落，萬一行到入黑，也要硬着頭皮行到尾或原路折返才能離開，所以建議帶備頭燈或電筒以備不時之需。 再者，如果想透過鐵欄觀看一些被封閉的礦洞，亦需要照明工具。

【7】紅花嶺行山體能需求

最難位：上亞公頂瞭望台

這是整條路線攀升最急的一段，看地圖就見等高線密密麻麻，一口氣上升大約200米。未有郊野公園前，這條路也很難行，部分是斜度很高的泥坡，要扶住綁在樹上的繩。漁護署修整過這一段，變成石級及泥級，變成行不見盡頭的天梯，雖然安全得多，但所需體能依舊那麼多。

要行長長的樓級上亞公頂。（顏銘輝攝）

【8】紅花嶺行山技術需求

最難位：事前策劃及準備

全走漁護署郊遊徑，技術難度不高，但這條路線沒有輕鬆下山的撤退點，也沒有補給點，一上路就只有兩個選擇：原路折返及行到尾。故此，行山人士要做好行程規劃，按自身能力判斷行山時間，預算適合的上山時間，盡量在天黑前落到山。建議行山人士設定回頭時間及地點，舉例說，下午3時還未行到三峒就應該回頭折返。行山人士亦要計劃好全程的糧水，一入山就沒有地方加水及買東西。

紅花嶺路線長，又欠缺方便的中途撤退點，所以行山人士要計劃好行程。（顏銘輝攝）

【9】紅花嶺行山起點交通

行山人士可以選擇在粉嶺或上水港鐵站轉車往担水坑。如果約朋友集合，可以選擇這兩個站的大堂。

若果是粉嶺站，可以從A2出口落地面，乘搭往沙頭角的78K九巴，車程約35分鐘，就抵達担水坑。担水坑是尾二的站頭，總站沙頭角要持禁區紙才入得，所以搭車要留神

若果是上水站，建議到小巴總站 搭專線小巴55K，車程約25分鐘，比巴士快少許。同樣地，55K總站是禁區沙頭角，只准持禁區紙人士進入。行山人士要在小巴到沙頭角前，於担水坑叫「有落」。

記者乘搭78K九巴到担水坑落車。（顏銘輝攝）

【10】紅花嶺行山終點交通

乘坐59K專線小巴回上水港鐵站。

59K的總站在蓮麻坑村內，但普通行山人士不能在總站上車，因為小巴出村後要途經一段屬於禁區的蓮麻坑路，只限持禁區紙人士上車。行山人士需要在村口轉左，接上行山徑，約行20分鐘，至打鼓嶺分區十二號警崗，在禁區外的蓮麻坑路等小巴。59K小巴班次疏落，若果剛好「送車尾」，估計要等20至30分鐘。行山人士還可選擇沿蓮麻坑路行約40分鐘到蓮塘口岸。

行完山，在打鼓嶺分區十二號警崗等59K專線小巴離開。（顏銘輝攝）

【11】紅花嶺行山中途撤退選擇

紅花嶺郊遊徑及蓮麻坑郊遊徑連走基本上沒有快速撤退路線，其他路線都頗長途或不太易行，較可取的是轉走軍車路落山，但行到有車搭的地方都要1小時。

中途撤退選擇：行到近紅花嶺山頂，不沿蓮麻坑遊遊徑北去，而續走南坡橫山徑，接紅花嶺的軍車路落禾徑山路，大約都要50分鐘才落到底。禾徑山路沒有巴士站，要再行多10分鐘出沙頭角公路，才有公共交通工具。

如果想行另一條路落山，可以選擇軍車路，但離巴士站、小巴站都有一大段距離。。（顏銘輝攝）

【12】紅花嶺郊遊徑+蓮麻坑郊遊徑連走沿路概況

在担水坑下車後，續往前走，左轉入山咀村路，行約10分鐘，便見到左方有明顯的登山入口，那裏有郊野公園的地圖及指示牌。沿山徑行入去，約5分鐘就到第一個景點，一座日軍機槍堡屹立在山徑旁，根據其位置、設計推斷，它可能是這個陣地的指揮堡。在山咀這個山頭，有多座日軍的機槍堡、戰壕及石砌蓄水池。

+ 3

沿大路緩緩而上，正式進入紅花嶺郊遊徑。由山咀的登山口計，行了35分鐘上到一座電塔底，那兒大約高拔200米高，景色不錯，可以欣賞深圳沙頭角的風景，也可稍作休息，之後就到全程攀升最急、最辛苦的路段。行山人士要在約500米的路上到約海拔390米的亞公頂瞭望台。

+ 2

這段攀升上亞公頂的路愈上愈急，後來變成筆直又不見盡頭的梯級。郊野公園成立前，這段路全是泥坡，非常陡峭，兩旁的樹上更綁上了繩，方便行山人士上落時扶手。如今經漁護署修葺，山徑以木板圍級，比以前好行。行了廿多分鐘，終於從電塔底上到瞭望台，可以休息一下。

+ 2

這座荒廢的瞭望台在二次大戰由港英政府興建，用作監察沙頭角一帶的邊境禁區，港督尤德曾經登臨此處考察。瞭望台前方曾有一列玻璃窗，現已被拆除。紅花嶺郊野公園成立前，行山人士可以從後面的入口進入瞭望台，但如今已被署方封閉，指建築物結構可能不穩。

行多一會，見到有座日軍機槍堡，用來監察沙頭角海及附近一帶的村落。英、日也在此修軍事建築，可見亞公頂的地勢甚有戰略價值。續往前走，山上有大型的水泥建築物，相信是港英時代興建的營房，窗框生鏽，裝修破落，但仍看得出間隔，見到有廁所。紅花嶺被劃為郊野公園前，這座荒廢營房也是隨行山人士入內，如今亦因安全理由封閉。

+ 5

接着山徑起伏，在視野較差的林中穿梭，經過439米高的二峒，沿山脊走至436米高的三峒，彷彿到了一處崖邊，前路豁然開朗，盡覽沙頭角海景色，不禁叫人駐足欣賞。由亞公頂瞭望台行到三峒，約花了30分鐘。

+ 3

前路就在下方，一條蜿蜒的大石級從三峒急速下降至山坳。記得未有郊野公園前，這段路頗為難行，相信漁護署的工友花了不少氣力及技術，才砌出這條山徑。落完又上，行至一個410米高的山崗。那兒是個不俗的觀景位置，除了看沙頭角海外，回望翠綠矗立的三峒，也是一番好風光。那個山崗有崎嶇小徑往南落立和村、麻雀嶺村一帶。

+ 4

沿紅花嶺郊遊徑走，下降至山坳，再徐徐上攀489米的紅花寨。郊遊徑不登山頂，繞住紅花寨，行至一個新建的紅花嶺觀景台。漁護署豎立了觀景台的介紹牌，介紹視野所及的各處風光。由三峒的落石級位置起計，約花30分鐘行到紅花嶺觀景台。

+ 3

離開觀景台續走紅花嶺郊遊徑，如走進高原上的草坪，不久走至分岔路口，為紅花嶺郊遊徑及蓮麻坑郊遊徑的交接之處，另一條是向南的落山路，往麻雀嶺村一帶。紅花嶺郊遊徑及蓮麻坑郊遊徑較為奇怪，一端是山腳的登山口，另一端就在山上這個沒有交通接駁的位置。

漁護署正在紅花寨附近興建涼亭，暫未啟用。（顏銘輝攝）

沿蓮麻坑郊遊徑行，行多一會至另一分岔口，大路是右轉上樓級，另有橫山徑小路續往前走。那條山徑小路連接軍車路，可以行1小時落到山，而今次就繼續行郊遊徑，朝蓮麻坑前進，估計要行多至少1小時30分。上完樓級，行至山坳，左邊有小徑，那是上攀491米紅花嶺山頂的路。今次行程不上頂，沿蓮麻坑郊遊徑的大路走，往北方緩緩向下。

+ 1

這段蓮麻坑郊遊徑頗為沉悶，叢林較密，看不到風景，不斷地以一個幾舒服的坡度往下走。路面天然，有大石、碎石，所以落斜時都要打醒精神，小心拗柴。大約落到40分鐘，行至蓮麻坑鉛礦洞的範圍。

+ 1

記者在2024年11月3日行山，當時礦洞正進化活化工程，封上圍板，不准行山人士入內。礦洞在2024年12月30日重開，記者翌日前往視察，發現行山人士可以自由出入最為宏偉壯觀的「大廳」6號礦洞，但附近其他小礦洞口都被封閉。6號礦洞的頂部鑲上螺絲，並加設了防護網。

現場有資訊牌介紹蓮麻坑礦洞。（顏銘輝攝）

+ 1

蓮麻坑礦洞重開｜現場直擊「大廳」礦洞 行山人士：啲窿封晒咁滯

從前，蓮麻坑礦場出產鉛礦為主，還會生產少量的銀以至黃金。19世紀初，已經有葡萄牙人開始採礦。在20世紀初起到二戰，蓮麻坑礦場進入其鼎盛期，多間礦業公司先後取得開採權，其中香港礦業公司的開採規模最大，1938年僱用500名礦工，到1939年10月的人手更增加2000人。

+ 5

二戰令到蓮麻坑礦場由盛轉衰，據《蓮麻坑村志》內容，一來礦石無法運往中國銷售，二來香港政府徵用設施挖防空洞。日軍佔領香港期間，佔用礦場，採鉛礦製造武器，令到礦場成為抗日遊擊隊的攻擊對象。在二戰時，蓮麻坑礦場受到嚴重破壞，戰後生產大不如前，香港政府又將蓮麻坑劃入禁區，影響發展及開採，加上國際鉛價下跌，礦場難以經營。政府在1962年收回礦場的經營權，自此礦場荒廢。由於礦場範圍多年來是禁區，所以很多地方仍保留50年前的舊貌。

離開礦洞的地盤範圍，跟住蓮麻坑郊遊徑行多幾分鐘，就到礦山的麥景陶碉堡。在40年代末到50年代初，時任警務處處長麥景陶，為了對抗非法入境者，下令在邊境興建7座碉堡，故此這7座碉堡也被命名為麥景陶碉堡。在蓮麻坑的礦山麥景陶碉堡，是7座中地勢最高的一座，位於超過200米高的礦山上。因為擔心遊人亂闖，破壞儀器，警方在碉堡外加設鐵絲網圍欄。

離開麥景陶碉堡，沿那超過900級的石屎樓梯落山，途中可以望到深圳高樓大廈的風光，與山窩中寧靜的蓮麻坑村形成強烈對比。約行20分鐘，落到蓮麻坑村，完成蓮麻坑郊遊徑。村內有公廁，可讓行山人士稍作梳洗，但這條村沒有士多，不能補給。在郊野公園義工指引下，記者入村轉往葉定仕故居參觀。葉定仕故居已被列為法定古蹟，屋外有座孫中山像。

+ 3

葉定仕是蓮麻坑人，小時候被「賣豬仔」到泰國當裁縫學徒，手藝高超，並獲王室一位公主青睞，兩人結成夫婦。葉定仕承包了軍服生產，成為當地富商，他十分尊敬孫中山，所以在家鄉蓮麻坑仿照孫中山於中山翠亨村的故居興建了這間屋。葉定仕積極參加革命運動，協助成立中國同盟會暹羅分會，並擔任會長，出錢出力。1936年，葉定仕回鄉定居，1943年逝世，享年64歲。

+ 1

參觀葉定仕故居後，原路折返蓮麻坑村，行馬路至村口。村口有一度打開的鐵閘，若果行了出去便誤闖禁區，可能會有警察前來。離村的小徑就在村口左邊，有明確的指示牌。以前走那條小徑，非常崎嶇，要爬欄、拉住繩上落、貼住鐵絲網行，但如今已經開發了一條好行的山徑，陡峭斜路變成梯級。

+ 5

由蓮麻坑村口計，行了20分鐘，抵達打鼓嶺分區十二號警崗，出到禁區外的蓮麻坑路，在此等59K專線小巴。如果想搭其他交通工具，就要沿蓮麻坑路行2.6公里到松園下或蓮塘口岸，相信要行超過30分鐘，所以還是待在原地等小巴。

總結紅花嶺郊遊徑及蓮麻坑郊遊徑連走，這是一條充滿原始味道的路線。路上郊遊設施不多，沒有涼亭，野餐枱暫時只見一張；路況方面，石屎路甚少，大多是天然路徑，漁護署也主力用天然物料修路。路上沒有補給，也沒有輕易撤退的捷徑，攀升上落亦不少，需要一定準備及體能。

記者在2018年到訪蓮麻坑礦洞，其中5號礦洞漆黑一片，要帶照明工具入去。（顏銘輝攝）

景點方面，這條路線幾多元化，當蓮麻坑礦洞完成活化後，行山人士可以遊覽特色礦洞及礦場遺址，了解香港的礦業歷史。路上的軍事遺蹟亦多元化，有日軍的，有港英的，還有目前警方仍在運作的，從中可以了解香港從二戰以來的邊境歷史。風景上，南北景致截然不同，北望神州，有梧桐山下的繁盛都市；南觀香港，有沙頭角海的美麗海岸線。

【13】紅花嶺行山｜山藝教練意見

「山樂」的山藝教練盧澤琛表示，探索新開發的紅花嶺郊野公園的同時，勿忘無痕山林七大原則其中之一「保持環境原有的風貌」。

盧澤琛表示：「紅花嶺郊遊徑途經多個具歴史價值的遺跡，包括瞭望台、碉堡、礦場等。行山人士應該盡力保持遺跡的原有風貌，不要塗鴉、加裝或移除任何現有的結構。讓這些遺蹟能夠長久地保存。」