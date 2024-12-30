行山｜紅花嶺郊野公園特色景點　蓮麻坑礦洞重開　變開放式博物館

漁農自然護理署與土木工程拓展署宣布，位於紅花嶺郊野公園內的蓮麻坑礦洞今日（30日）起開放，變成開放式博物館，歡迎行山人士參觀。



蓮麻坑礦洞。（漁護署網站）

漁護署在今日中午在Facebook宣布，紅花嶺郊野公園內的蓮麻坑鉛礦洞活化工程完成，蓮麻坑礦洞變身為開放式博物館，由今日起開放，歡迎行山人士到訪參觀。活化工程由漁護署及土木工程拓展署合作，以確保公眾安全為主，除了防止落石的防護網，不開放的豎井及隧道亦已加設圍欄，避免行山人士誤闖發生意外。

【2018年的蓮麻坑礦洞（按圖放大）】

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漁護署在蓮麻坑礦洞內加設解説牌同指示，提供有關礦洞地質、礦業歷史及蝙蝠生態資訊。在2025年1月及2月的星期六、日及公眾假期，郊野公園導賞員亦會在現場解說導賞。

漁護署勸行山人士遊覽蓮麻坑礦洞時要遵守規則，包括跟從路標指示，切勿亂闖或另闢繞路；山徑狹窄，互諒互讓；礦洞內環境陰暗，注意安全；在礦洞範圍請放輕聲量及切勿用強光照射，以免打擾洞內蝙蝠；注意安全，小心礦洞地面不平及嶙峋的岩石表面；切勿塗鴉、損毀或取走礦洞內的礦石。

土木工程拓展署土力工程處亦在Facebook宣布蓮麻坑礦洞開放，表示這個活化項目最大的挑戰是確保岩洞的穩定性，亦要盡量保持原貌，在技術上會利用到岩體自身強度及岩洞形狀與佈局，減少使用系統性支撐的需要。這項工程花了約年半時間，由2023年中展開，至2024年底完成。

根據漁護署介紹，蓮麻坑礦洞曾經是香港最大的鉛礦場。早於19世紀已有開採紀錄。在1936至1939年間礦業活動最為蓬勃。二戰期間，礦場一度被日軍操控，蓮麻坑村民與抗日游擊隊試圖攻擊日軍，最終在第三次行動成功擊退日軍。其後，礦場因天災、國際鉛價下跌、工潮等因素，最終在1950年代末停止營運。荒廢了的礦場，漸漸成為香港蝙蝠重要的棲息及繁殖地。礦洞曾記錄到10種蝙蝠，佔全港品種四成，包括南長翼蝠、大蹄蝠等。礦洞更在1994年被指定為「具特殊科學價值地點」。