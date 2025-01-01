香港網球公開賽｜35歲錦織圭逆轉勝晉八強　世界排名重返前100

ATP香港網球公開賽次圈，35歲的日本球手錦織圭再度登場，與三號種子卡卓洛夫交手，開局隨即落後，一度做好出局的覺悟，這名日本球手次盤愈戰愈勇，加上香港球迷的熱烈支持下，錦織圭反勝晉級八強。因為傷患，這名日本球手在上年7月跌出世界排名500以外，如今以一場勝仗重返前100，他坦言是「近一年最重要的勝仗」。



香港公開賽三號種子卡卓洛夫。（夏家朗攝）

錦織圭是日本網球史上最成功的男子球手，世界排名曾高踞第四，2014年美網摘下亞軍，里約奧運亦拿下男單銅牌，惟這名日本球手其後的生涯飽受傷患困擾，手腕、左臀、左膝先後受傷，上年7月世界排名一度跌至第581。這名日本球手傷癒後未言退，35歲的錦織圭踏入職業生涯的第18年，如今排名提升超過400位至第106。

今年首度來港參加香港公開賽的錦織圭，首圈直落兩盤擊敗加拿大的沙普華路夫（Denis Shapovalov），今日（1日）與三號種子俄羅斯的卡卓洛夫（Karen Khachanov）爭晉級，今日賽事因天雨關係延後，原本預定約黃昏5時半開賽，至7時半才開波。

面對卡卓洛夫的強勁發球，錦織圭打得吃力。（夏家朗攝）

即使錦織圭開局連失8分、隨即被打破發球局，當他得分後，香港球迷即以掌聲支持這名日本球手。錦織圭站穩陣腳，直至第八局破發追平，惜隨後再在發球局失守，以4：6先輸一盤。錦織圭次盤戰情與首盤相若，初段又被破發，不同的是，錦織圭第四局追平，然後末段再下一城，以6：3扳回一城。兩人在決勝盤拉鋸，互保發球局，直至第11局，錦織圭把握破發機會，結果以7：5奠勝，反挫卡卓洛夫晉級。

錦織圭力戰三盤反勝晉級。（夏家朗攝）

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錦織圭開局一度陷入劣勢，這名日本球手坦言在次盤已做好落敗的覺悟，「開局發揮麻麻，當刻我都不知如何追回來，我甚至已做好輸波的準備。我在次盤的手感愈來愈好，戰術開始奏效，重拾節奏，避得直落兩盤落敗。」

錦織圭近四次面對卡卓洛夫全勝，他直言對方與四年前交手時有改變，底線抽擊變得更強勁，長時間留在世界前20已是實力的證明，但35歲的他依然能夠反勝，「這是一場特別的勝仗，是我這一年最重要的勝仗。」

35歲的錦織圭近年受傷患所困，世界排名曾跌出500以外。（夏家朗攝）

每當錦織圭得分，維園網球場同時響起熱烈的歡呼聲，錦織圭直言沒想過得到香港球迷的熱烈支持，他笑言有球迷永遠是好事，同時鎖定世界排名重返前100。錦織圭下圈將與諾利（Cameron Norrie）爭入四強，他表示維園場地較快，對諾利更有利。