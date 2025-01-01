香港網球公開賽｜黃澤林負商竣程首圈止步：已盡全力，沒有遺憾
撰文：趙子晉
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網球港將黃澤林（Coleman）在ATP香港網球公開賽主場出擊，首圈硬撼中國球手商竣程，全場轟出17個「Aces球」，依然未能擊敗對手，首圈止步。即使未能在主場再晉一級，20歲的黃澤林坦言已經沒有遺憾。
香港網球手黃澤林再度在主場維園網球場亮相，在香港公開賽首圈鬥中國的商竣程，兩人是老對手，早在青少年賽已多次碰頭。兩人升上成年組後，繼去年的上海大師賽後再度交手。黃澤林今仗17次發球直接得分，惟他的強勁發球未能守護發球局，在在第二盤第三局被「Love Game」打破，亦是全場唯一的破發分，結果黃澤林以6：7﹑4：6再度不敵商竣程，首圈止步。
縱然無緣晉級，黃澤林依然享受今場比賽，「我今場在不同方面已有不錯的發揮，但他（商竣程）表現亦十分出色。雖然我很想贏波，但我已經盡力做到最好，所以已沒有遺憾。」世界排名第170位的Coleman，2025年希望參與更多ATP賽事，並以世界前100為目標。
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