香港網球公開賽｜黃澤林與球迷切磋匹克球　商竣程輕鬆過關闖八強

ATP香港網球公開賽在維多利亞公園繼續上演，上年殺入四強的中國球手商竣程再下一城，直落兩盤輕取西班牙球手，晉級八強，而力爭衛冕的魯比夫則意外出局。另外，香港球手黃澤林現身「網球同樂區」，與幸運球迷切磋匹克球。



商竣程過關打入八強。（公關提供）

魯比夫的衛冕之旅告一段落。（公關提供）

上年在香港公開賽殺入四強的中國球手商竣程，今年再度來港，首圈擊敗主場的黃澤林後，與西班牙的七號種子馬天尼斯（Pedro Martinez）爭入八強。這名19歲的中國球手直落兩盤6：3及6：1輕鬆過關，他直言在維園作賽有「主場的感覺」，下圈將鬥擊敗上屆冠軍魯比夫（Andrey Rublev）的匈牙利球手馬路辛（Fabian Marozsan）。

香港球手黃澤林（Coleman）日前現身維園「網球同樂區」的匹克球球場，與港青及幸運的現場觀眾切磋，一同體驗這項新興運動。