香港網球公開賽｜商竣程連續兩年闖四強 鬥錦織圭爭奪決賽席位
撰文：趙子晉
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19歲的中國網球新星商竣程，在ATP香港網球公開賽再晉一級，力戰三盤反勝馬路辛，連續兩年打入香港公開賽四強，將與35歲的日本名將錦織圭爭奪決賽席位。
商竣程上年在香港公開賽四強止步，這名中國球手連挫黃澤林、西班牙的馬天尼斯後，與匈牙利球手馬路辛（Fabian Marozsan）碰頭。商竣程今仗入局較慢，首盤先輸1：6，其後愈戰愈勇，連取兩盤6：3及6：4反勝，連續兩年打入香港公開賽四強。
商竣程的四強對手是日本球手錦織圭，這名35歲的日本名將同樣打足三盤，結果以6：3、3：6、6：2過關，繼2021年8月的華盛頓公開賽後，相隔3年多再度打入ATP巡迴賽四強。兩人曾經兩次交手，各取一勝，力爭香港公開賽的決賽席位。
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