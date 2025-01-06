中超｜滄州雄獅解散孫銘謙料他投 2020年中超球隊僅6隊仍生存
撰文：高詩琦
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中國足協周一（6日）公布2025賽季中國足球聯賽准入資格，當中，港隊前鋒孫銘謙上季效力的滄州雄獅未能通過，宣布未能續戰職業聯賽；昔日豪門廣州隊（前稱：廣州恆大）和中乙的湖南湘濤都迎來同樣命運，3隊之前都傳出財困欠薪。
在中國足協公布的准入資格中，去年在16支中超球隊中排第13的滄州雄獅，和中乙第8名的湖南湘濤，都未過准入，無法參加職業聯賽。滄州雄獅在微博發文，宣布「無法繼續征戰中國足球職業聯賽」，湖南湘濤同樣表示退出中國職業聯賽的舞台。
本來效力滄州雄獅的港隊前鋒孫銘謙，傳出加盟同屬中超的天津津門虎。
至於在2010年代以廣州恒大之名，8度稱霸中超、兩奪亞冠盃冠軍的廣州隊，在2022年陷財困並降落中甲，去年雖然獲得中甲第3名，但內媒報道指，恒大集團過往的巨額投入如今成為了廣州隊的債務，金額達到80至100億人民幣，根本無可能償還。廣州隊尚未發出退出職業足球的聲明，但相信也是時間問題。
隨着滄州雄獅（前身為石家庄永昌）和廣州隊未過准入，在中國足球「金元年代」末期的2020年，中超的16支球隊中，如今已有10隊先後退出職業聯賽，包括江蘇蘇寧、廣州恒大、重慶當代、河北華夏幸福、廣州富力、大連人、深圳佳兆業、青島黃海、武漢卓爾和石家庄永昌；當年的聯賽榜中，目前僅餘下北京國安、上海上港、山東泰山、上海申花、河南建業（現名河南俱樂部酒祖杜康）和天津泰達（現名天津津門虎）。
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