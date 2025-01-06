曼聯拉舒福特遭阿莫林棄用「真正原因」曝光　無視新帥規定惹禍

曼聯前鋒拉舒福特（Marcus Rashford）突然被新帥阿莫林雪藏，連續4場英超沒有上陣，對曼城、般尼茅夫及狼隊的3場比賽更不入大軍名單，而上場對紐卡素則在後備席坐足90分鐘。

這位曼聯目前陣中最高薪球員，周日英超「雙紅會」作客利物浦同樣不會上陣，阿莫林指他有病在身未有隨隊。葡萄牙少帥上任後領軍頭幾仗，拉舒福特仍為正選，對於「福仔」為何突然失寵，一直只有揣測，The Athletic最新報道指是因為拉舒福特在對愛華頓一仗前夜蒲所致。



拉舒福特近仗遭阿莫林棄用。（路透社）

阿莫林上任後由正選突變棄將

阿莫林掌帥後，領軍英超頭兩仗對葉士域治和愛華頓，拉舒福特皆任正選，之後兩仗對阿仙奴和諾定咸森林均後備上陣約半小時。12月12日歐霸作客比拉辛，「福仔」復任正選踢了56分鐘。由此可見阿莫林在上任初期，並沒有棄用拉舒福特的意圖。

可是曼聯作客比拉辛3日後，英超曼市打吡作客曼城，拉舒福特突然不入大軍名單，之後聯賽盃8強對熱刺，再之後英超對狼隊和般尼茅夫也是如此，沒有傷病下連續4場不在大軍名單之中。直到上場對紐卡素，隊長般奴費南迪斯和中場烏加迪雙雙停賽，他才再次在名單中出現，卻全場「坐冷板」未獲上陣機會。

拉舒福特在上場對紐卡素的聯賽重返後備席，坐足90分鐘。（路透社）

被指對愛華頓前夜蒲觸怒阿莫林

主帥突然棄用一個周薪高達32.5萬英鎊的主將，當然會引來外界揣測。阿莫林的說法是，拉舒福特的訓練表現不佳，更強調「跟場外事件無關」。曼聯名宿里奧費迪南早前已在Podcast節目中估計，此事「絕對跟場外事件有關」，The Athletic最新報道指出，阿莫林是因為聽到拉舒福特在11月29日晚在曼徹斯特夜蒲而不高興。

曼聯在12月1日面對愛華頓，即使紅魔該仗4：0大勝，拉舒福特亦梅開二度，阿莫林賽後才被告知「福仔」賽前曾經夜遊。俗話有云「新官上任三把火」，阿莫林不希望球員在接近比賽前到酒吧和夜店，定下規矩，就算拉舒福特事後向阿莫林解釋，對方誤解了他的去處，似乎未能消除阿莫林對他的壞印象。

拉舒福特如今在曼聯已變成透明人。（Getty Images）

更壞的是，就在「福仔」被雪藏期間，竟接受記者Henry Winter訪問並高調揚言：「已預備好接受新挑戰」，大談日後離開曼聯的種種。這個訪問令阿莫林與拉舒福特的關係更加尷尬，阿莫林不禁質疑拉舒福特的身邊人給他作出不明智建議，「我明白這些球員身邊都會被很多人包圍，他們有時會作出並非源自球員的決定，我明白，我是可以分清事情的。」

即使如此，阿莫林在備受注目下依然選擇繼續冷待拉舒福特。「雙紅會」作客利物浦前，近6場英超聯賽已有5場敗陣，仍硬下心腸不考慮讓「福仔」復出，對利物浦前他表示拉舒福特身體抱恙肯定無緣對利物浦一仗上陣，「福仔」亦果然再次不入大軍名單。

曼聯青訓出身的拉舒福特，426次為曼聯一隊上陣，累積138個入球、63次助攻。英國《每日電訊報》及《每日郵報》日前報道這個27歲曼聯前鋒拒絕了3份來自沙特阿拉伯聯賽的邀請，據報沙特的球會願意開出比拉舒福特現時在曼聯更高的人工。消息指，拉舒福特希望留在具競爭力的球會及聯賽，力爭重返英格蘭國家隊。

拉舒福特60次為英格蘭大國腳披甲，上次已經是10個月前對巴西的友賽，他之後未能入選2024歐國盃大軍名單。他渴望獲得英格蘭新帥杜慈的信任，重新得到英格蘭代表隊的席位。