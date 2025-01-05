曼聯英超近6場輸5場　主帥阿莫林承認大戰利物浦前球員感憂慮害怕

英超周日上演利物浦對曼聯的「雙紅會」大戰，新帥阿莫林上任後，紅魔鬼戰績不進反退，尤其近6場聯賽已輸掉5場，信心墮進谷底。賽前阿莫林承認，麾下在作客利物浦前感到「憂慮和害怕」。



阿莫林承認麾下在作客利物浦前感到「憂慮和害怕」。（Getty Images）

阿莫林：曼聯球員都感到憂慮和害怕

曼聯今季英超戰畢頭19場賽事後只22分，暫列第14位，阿莫林早前曾承認，球隊要為護級奮戰。「雙紅會」前，這位上任不久的曼聯新帥，再次對球隊的艱難處境直認不諱，近6仗聯賽輸掉5場，更要作客晏菲路，他說曼聯更衣室目前缺乏信心，「球員感到憂慮，有時會在球場上感到害怕。」

「我們必須應付它，需要領袖挺身而出，幫助其他球員——而我是隊中最需要為球隊提升表現而負責的那個人。」阿莫林說，「你可看到球員都正在嘗試，有時他們會太過憂慮和太過害怕踢足球，因為這是個困難時刻。」

曼聯近6場聯賽已輸掉5場，信心墮進谷底。（路透社）

「現階段會感到難以理解，但我們將成功」

對於做什麼才能幫助曼聯走出谷底，阿莫林說：「有兩日時間我們重回基礎，專注我們有關踢足球的概念，去做我們的事情。」他直言，「球迷已對這個（球隊低迷）時刻感到厭倦，因此聽到他們歡呼我的名字時實在奇怪。我為這球會付出所有，我明白現階段會感到難以理解，但我們將會成功。」

正值狀態低迷的曼聯作客榜首的利物浦，一大喜訊是上仗主場0：2不敵紐卡素時需停賽的隊長般奴費南迪斯和中場烏加迪，今場皆刑滿復出，可以較完整的中場陣容出戰，但前鋒拉舒福特因病抱恙，阿莫林已將他排除在今仗大軍名單。拉舒福特已經連續4場英超聯賽未為曼聯上陣，當中有3仗不入大軍名單，引來外界不少揣測。

阿莫林上任只有短短兩個月，坊間已有不少影片或帖文指他加盟曼聯後已衰老不少，他亦自嘲：「你可以看看我的面孔，比較一下我加盟時和現在的樣子！」葡萄牙少帥直指當上曼聯主帥壓力深重，「當然有很大壓力，唯一可以幫助我的就是與球員一起訓練，我的家人現在也跟我在一起了，他們在12月27日來到，那是美好的一天。」