英超｜利物浦對曼聯阿諾特轉會傳聞下遊魂　全隊最低分錄離譜數據

利物浦2:2賽和曼聯，紅軍隊長雲迪積克在今場「雙紅會」被捕捉到多次向阿歷山大阿諾特呼喝的畫面，坐在電視機前的紅軍球迷相信也懷着同樣的心情——到底這名傳聞獲皇家馬德里垂青的右後衛到底要心不在焉到幾時？利物浦失分後雖然仍以19戰46分續踞英超榜首，但士氣難免受挫，也未能把握機會進一步拉開分差。



阿歷山大阿諾特今仗表現乏善足陳。（Getty Imags）

賽前積雪覆蓋着晏菲路球場，工作人員花了大半天才清理好讓比賽順利舉行。賽事的焦點則落在利物浦右閘阿諾特身上，還有半年合約的他，這幾天全是他轉會與續約的消息，先是傳出皇馬趁機以超低價向紅軍報價，後有利物浦已開出30萬鎊周薪利誘他續約留效。

儘管賽後利物浦主帥史諾認為阿諾特沒有受到傳聞影響，但他今仗表現看起來患得患失。曼聯主帥阿莫林也覷準紅軍這個漏洞，因此今仗有55%的攻勢在左路發動，而且製造了兩個入球；例如52分鐘的失球，先是源自阿諾特長傳被對手截得皮球，然後般奴費南迪斯在左路引球推入中間，原本防守他的阿諾特只是眼神防守，讓他輕鬆推進；阿諾特甚至沒發現對方左中堅利辛度馬天尼斯已突入危險位置，想回追已鞭長莫及，只能目送該阿根廷守將接應般奴妙傳後在窄位勁射網頂為曼聯先開紀錄。

利辛度馬天尼斯在52分鐘先開紀錄。（Getty Images）

事實上，阿諾特在上半場已多次被速度不算高的曼聯左翼衛達洛治「硬爆」，另有一次當隊友壓前時，他還施施然踱步，結果包了越位讓紅魔鬼鋒將凱倫單刀，只是隊友門將艾利臣化險為夷罷了。阿諾特在進攻端也乏善足陳，全場僅一次關鍵傳球，卻有25次喪失控球權，亦屬非常離譜的數據。

雖然加普的妙射與沙拿的12碼為利物浦一度反超至2：1，但後防一次不集中又遭迪亞路查奧爾（Amad Diallo）接應加拿祖左路傳中射入，扳成2：2平手。要不是哈利馬古尼在補時階段近射一飛衝天，利物浦隨時在主場全失3分。

史諾賽後仍為阿歷山大阿諾特辯護。（路透社）

賽後不少傳媒評分都給予阿諾特最低分，不過紅軍主帥史諾賽後拒絕歸咎於這名26歲球星，也不認為轉會傳聞影響了他，「我認為阿諾特一直為球隊交出很好的表現，但總有時間無法有最好的表現。今天，他未能交出最佳的演出，但這或許與其他人有關，例如在上半場時，賴恩（格雲貝治）跟他距離有點遠，令他不時面對一打二的情況」，史諾補充，曼聯的般奴費南迪斯及達洛治今場在左路表現非常活躍，也是阿諾特受壓的原因。

事實上，阿諾特自出道以來都被人詬病攻強守弱，前主帥高普已不時為他護航，今季在史諾帶領下，季初其實改善了不少，防守比以往專注，他亦曾讚過史諾教導他防守非常細緻，例如叫他改變側身防守的角度之類；然而，不知是否受出走與留隊之間的傳聞影響，還是球隊在聯賽領先而一時鬆懈，阿諾特今仗表現明顯「走樣」。

阿歷山大阿諾特出道至今，一直被人詬病攻強守弱。（路透社）

利物浦今場賽和後，聯賽打了一半仍以46分高踞榜首，領先多賽一場的次席阿仙奴6分。至於曼聯雖然中止了4連敗，但今仗獲得1分，也只讓他們取得僅紅軍一半的23分，並微升一級至第13位；主帥阿莫林唯有希望，今場踢出漂亮一仗後，能大大振奮軍心，逐漸重拾正軌。