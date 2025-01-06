英超雙紅會｜曼聯逼和利物浦破入球荒　阿莫林：對賽果憤怒和失望

撰文：陳旭暉
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英超利物浦主場迎戰曼聯的「雙紅會」，以2：2落下帷幕。「紅魔鬼」賽前被看低一線，今仗面對榜首利物浦仍能踢得有來有回，更是自2018年以來首次再在晏菲路取得入球，主帥阿莫林（Ruben Amorim）賽後稱讚球隊表現出色，但同時道：「這只是1分，我對球隊表現感到高興，但對賽果不滿意。」

阿莫林認為球隊今場應該取勝。（Getty Images）

曼聯不被看好下晏菲路帶走一分

曼聯賽前聯賽三連敗排在第14位，上輪不敵紐卡素後，阿莫林直指球隊「正為護級而戰」。今次作客晏菲路，曼聯面對的是今季幾乎無人能擋的利物浦，也已超過6年沒有在晏菲路入過波；「紅軍」今季英超暫只輸1場排在榜首，歐聯更是唯一一支6戰全勝球隊，因此賽前不少人都認為，這場雙紅會或會變成「慘案」。

然而上半場雙方沒有入球仍互有攻勢，換邊後利辛度馬天尼斯（Lisandro Martinez）更為曼聯先拔頭籌，令他成為自2018年12月的連格後，首位在晏菲路入波的曼聯球員。之後加普（Cody Gakpo）及沙拿（Mohamed Salah）各入一球助利物浦反超，絕境之下，迪亞路查奧爾（Amad Diallo）為曼聯扳平至2：2，助球隊在死敵主場帶走1分。

迪亞路查奧爾在80分鐘為曼聯追和至2：2。（路透社）

阿莫林：只得一分，我們應憤怒和失望

不被看好情況下作客榜首打成平手，阿莫林賽後表示為球隊表現感到高興，但不滿意今場賽果：：「球隊表現值得這1分，但我們只是拿到1分。我認為我們應為此憤怒和失望，比之前不敵紐卡素、般尼茅夫和諾定咸森林時更甚。」此前三輪聯賽，曼聯全敗且沒有任何入球。

他續稱這與戰術體系、技術無關，更表示作為教練也難以理解，似乎暗示球員此前鬥心不足：「我們要每天都像對利物浦這樣奮戰，才能擺脫目前困境。我們這場表現得很有鬥心，這是繼續前進最重要一點。」

作客晏菲路帶走一分，阿莫林卻表示憤怒和失望。（Getty Images）

這名39歲的葡萄牙少帥表示，有時候會跟其他人持相反意見：「之前當每個人都怒批球員表現時，我的意見是相反的；到今天每個人都說他們表現不錯，但我感到失望。」

「為什麼不能每周都這樣？」

曼聯隊長般奴費南迪斯（Bruno Fernandes）同樣認為球隊表現出色，但不能為今場平手感到高興：「積分榜已說明一切，我們已失太多分，我們比對手更需要搶分。」

他續指對賽果頗為失望，因為球隊今場甚至有機會勝出：「既然我們在晏菲路對利物浦這支今季表現最出色的榜首球隊，也能有如此表現，那為什麼不能每周都這樣？」

般奴費南迪斯認為，球隊應每周保持今場水準。（路透社）

少踢一輪的利物浦賽後在榜首仍有6分優勢，曼聯則升上第13位，紅魔鬼周日（12日）需在足總盃賽事面對阿仙奴，再下周回到聯賽迎戰榜尾的修咸頓，阿莫林可趁這段時間好好調整球隊。

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