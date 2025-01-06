英超雙紅會陣容︱利物浦獲干拿迪復出 曼聯較上場作出3個調動
撰文：吳慕兒
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英超「雙紅會」利物浦主場迎戰曼聯，紅軍較上場5：0大勝韋斯咸只作出一個調動，11月因傷一直避戰的中堅干拿迪復任正選，取代受傷缺陣的祖高美斯。
曼聯主帥阿莫林今場作出三個調動，隊長般奴費南迪斯和另一中場烏加迪今仗停賽刑滿復出，二人皆復任正選，高比馬恩奴再獲委以重任正選出場。
利物浦正選名單（4-3-3）：
門將：艾利臣
後衛：羅拔臣、雲迪積克、干拿迪、阿歷山大阿諾特
中場：居迪斯鍾斯、麥阿里士打、格雲貝治
前鋒：加普、路爾斯迪亞斯、沙拿
後備：基利靴、遠藤航、紐尼斯、基艾沙、艾利洛、祖達、森美卡斯、昆沙、巴特利
曼聯正選名單（3-4-2-1）：
門將：奧拿拿
後衛：馬天尼斯、馬古尼、迪歷特
中場：馬沙拉奧、烏加迪、高比馬恩奴、達洛治
翼鋒：迪亞路、般奴費南迪斯
前鋒：凱倫
後備：比恩迪亞、舒克斯、馬拉西亞、基斯甸艾歷臣、約羅、加拿祖、卡斯米路、安東尼、哥利耶
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