英超雙紅會陣容︱利物浦獲干拿迪復出　曼聯較上場作出3個調動

英超「雙紅會」利物浦主場迎戰曼聯，紅軍較上場5：0大勝韋斯咸只作出一個調動，11月因傷一直避戰的中堅干拿迪復任正選，取代受傷缺陣的祖高美斯。

曼聯主帥阿莫林今場作出三個調動，隊長般奴費南迪斯和另一中場烏加迪今仗停賽刑滿復出，二人皆復任正選，高比馬恩奴再獲委以重任正選出場。



利物浦正選名單（4-3-3）：

門將：艾利臣

後衛：羅拔臣、雲迪積克、干拿迪、阿歷山大阿諾特

中場：居迪斯鍾斯、麥阿里士打、格雲貝治

前鋒：加普、路爾斯迪亞斯、沙拿



後備：基利靴、遠藤航、紐尼斯、基艾沙、艾利洛、祖達、森美卡斯、昆沙、巴特利

曼聯正選名單（3-4-2-1）：

門將：奧拿拿

後衛：馬天尼斯、馬古尼、迪歷特

中場：馬沙拉奧、烏加迪、高比馬恩奴、達洛治

翼鋒：迪亞路、般奴費南迪斯

前鋒：凱倫



後備：比恩迪亞、舒克斯、馬拉西亞、基斯甸艾歷臣、約羅、加拿祖、卡斯米路、安東尼、哥利耶