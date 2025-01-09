羽毛球．大馬公開賽｜伍家朗力戰84分鐘晉級　八強硬撼奈良岡功大

2025年世界羽聯巡迴賽第一站的馬來西亞公開賽，港將伍家朗在男單16強與法國的杜馬波波夫（Toma Popov）激戰84分鐘，以局數2：1取勝晉級；另一港將李卓耀則不敵中華台北球手戚又仁止步。



伍家朗力戰84分鐘晉級。（Getty Images）

伍家朗與杜馬波波夫分別為世界排名第17與第19，雙方實力接近，首局波波夫曾領先14：9，之後家朗追至18：18，兩人打至刁時，伍家朗以23：21先取一局。第二局戰況扭轉，伍家朗在全局未曾領先，早段被拉開至2：9，波波夫以21：10追和局數1：1。

決勝局戰情緊湊，伍家朗早段最多曾領先4分，兩人打成12：12平手後戰況陷入膠着，彼此皆未能拉開分差，直至17：17時，伍家朗發力連贏4分，以21：17贏下第三局勝出，在這項超級1000級別的大賽晉身八強。

伍家朗在今次賽事首仗先挫中國球手翁泓陽取得開門紅，今仗力戰3局擊退強敵，連過兩關後，下輪將與日本球手奈良岡功大爭入四強，又是另一場硬仗。

法國球手波波夫。（Getty Images）

至於首圈驚喜淘汰丹麥球王安賽龍的另一港將李卓耀，16強與中華台北球手戚又仁交手，首局以21：15先下一城，惜隨後連輸14：21及12：21，無緣八強。