羽毛球．大馬公開賽｜伍家朗反勝中國球手闖次圈　周四鬥法國新星

2025年世界羽聯巡迴賽第一站的馬來西亞公開賽，周三（8日）繼續首圈賽事，港將伍家朗在男單對中國球手翁泓陽，反勝對手晉級周四的16強。



伍家朗出戰大馬公開賽。（Getty Images）

伍家朗對翁泓陽第一局，雙方大部份時間分數都相當接近，惟打到16：16，伍家朗卻遭對手連取5分奠勝。

第二局早段，翁又曾連獲7分，將分差一口氣拉開到10：4，但此時家朗還以顏色連追5分到10：9，技術暫停後，翁佔得優勢，但今次輪到這位中國球手在末段失蹄，今次輪到伍家朗在落後16：19下打出一段5：0，鎖定21：19勝局，局數追成1：1。決勝局，伍家朗很快已拉開分差，終以21：16再贏一局，局數2：1反勝晉級16強。

翁泓陽（圖）不敵伍家朗。（新華社）

同日港隊兩對女雙組合也出戰首圈，作為賽事7號種子的楊雅婷／楊霈霖，面對韓國組合金慧貞／孔熙容，直落兩局12：21、9：21大比數落敗，未能晉級；范嘉茵／尤漫瑩鬥世界排名第7的中國組合李怡婧／羅徐敏，則直落兩局14：21、14：21告負出局。

完成第一圈賽事後，港隊兩名男單代表李卓耀和伍家朗都打入16強，李卓耀將會對中華台北的戚又仁，伍家朗則與法國22歲球手波波夫（Christo Popov）碰頭，比賽時間尚待公布。波波夫在首圈2：1淘汰了來自印尼的3號種子基斯堤，不容少覷。