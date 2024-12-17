羽毛球︱日本最美女雙豐盛2024獨欠一冠　明年初拆夥志田千陽落淚

志田千陽與松山奈未在世界羽聯年終賽決賽，再次不敵剋星白荷娜／李紹希獲得亞軍，這對日本「最美女雙」組合2024年頻頻上頒獎台，卻未有一次踏上最高一格，外人眼中看似遺憾，運動員背後辛酸不足為外人道，志田千陽賽後感觸落淚稱：「這一年，我們克服了許多困難，能走到今天，我們真的非常努力。」

二人明年會短暫拆夥，松山先休戰調整狀態，志田則夥拍松友美佐紀出戰1月兩項大賽。



2024是志田千陽與松山奈未豐收的一年。（Getty Images）

志田千陽／松山奈未2024成績表：

巴黎奧運 ／銅牌

年終賽 ／銀牌

全英賽 ／銀牌

法國公開賽 ／銀牌

新加坡公開賽／銀牌



年終賽連遇兩對剋星組合

27歲的志田千陽與26歲的松山奈未，中學年代已認識，很快結為好友，「因為很想跟對方一起打球」而成為雙打拍檔，轉眼已12個年頭。二人由青年賽至成人組持續進步，提升的步伐卻不一定同步——有時是志田進步了，松山跟不上；到松山突飛猛進，又輪到志田緩下來，處理傷病和頻密賽程之餘，雙打組合想有成績還必須做到二人同心同步，辛酸肯定不少。

這對日本拍檔自2021年開始踏入收成期，從此大賽榮譽不斷，年終賽總是只差一步，2021年首晉決賽，不敵韓國組合金昭映／孔熙容，今年再闖決賽，不敵另一韓國組合白荷娜／李紹希。白荷娜／李紹希堪稱是她們的「剋星」，12次碰頭只贏過2次，10次落敗收場，去年年終賽4強、連續兩屆全英賽均敗在這對韓國組合拍下。

志田千陽與松山奈未以年終賽亞軍終結賽季。（Getty Images）

志田千陽感觸落淚：「我們真的非常努力」

事實上志田千陽與松山奈未在今屆年終賽4強，已遇上另一對「剋星」、中國組合賈一凡／陳清晨，她們終於擊敗對方終止對戰9連敗，就算決賽敗陣，這面銀牌確實得來不易。松山感言：「今年是奧運年，也是職業球員生涯相對輝煌的一年。我們全力奔跑到最後，就算未能奪得冠軍，能拿到亞軍已經很好。」

志田千陽稱：「這一年我們克服很多困難才能走到今天，我們真的非常努力。」她一度感觸落淚，「我想感謝隊友、家人和教練，讓我們能在困境中前進。」巴黎奧運摘下銅牌，年終賽、全英賽、法國公開賽、新加坡公開賽均獲銀牌，這一年就算無冠，也收穫相當豐盛。

志田千陽與松山奈未明年初會短暫拆夥。（Getty Images）

全日本錦標賽後將暫時拆夥

她之後在社交媒體發文多謝大家支持時直言，在年終賽這個年度最後國際大賽曾感到焦慮不安和困難，逆境中她決意裝備自己，如今享受付出一切努力的成果，回顧2024年她說：「我咬緊牙關戰鬥過，沒有遺憾！最重要的是，我覺得很開心和好好玩，一直保持正面、強大和做自己。」

二人稍後會參加只供日本球手出戰的全日本羽毛球錦標賽，戰畢賽事便會暫時拆夥——松山奈未會趁機休息，重新調整狀態，志田千陽改為夥拍另一日本球手松友美佐紀，出戰明年1月的馬來西亞公開賽及印度公開賽。球迷不用擔心志田／松山組合分道揚鑣，相知相伴多年的二人，仍計劃在松山復出後再度聯手。