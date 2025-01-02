羽毛球｜奧運混雙金牌得主黃雅瓊退出國家隊　鄧謝配升世界第4

巴黎奧運羽毛球混雙金牌得主黃雅瓊，繼拍檔鄭思維去年11月下旬宣布退出國際賽後，周三（1日）也在微博宣布已申請退出國家隊。這對中國「雅思組合」佔據混雙世界排名首位多時，如今兩人都離開國際舞台，香港組合鄧俊文／謝影雪排名亦隨之上升到世界第4。



巴黎奧運奪混雙金牌的「雅思組合」正式落幕。（新華社）

巴黎奧運曾「雙喜臨門」

鄭思維/黃雅瓊從2017年開始拍檔，長期佔據世界第一，雖在東京奧運混雙決賽不敵另一對中國組合王懿律／黃東萍摘銀，但今屆巴黎奧運以全勝姿態奪金，終圓五環金牌夢想。

「雅思組合」在2023年已實現世界羽毛球錦標賽三連霸，加上獲得奧運金牌，鄭思維去年11月29日退出國家隊，黃雅瓊也在2025年元旦宣布同樣決定。

巴黎奧運奪金圓夢後，黃雅瓊及鄭思維先後退出國家隊。（新華社）

這位30歲女將表示，備戰巴黎時已當成是自己最後一屆奧運會：「在我的認知裏，打不是堅持，而是繼續衝擊。」她補充因傷病累積及年歲漸長，沒有堅定自信能繼續肩負為國爭光的使命。雖離開國際舞台，早前兩人曾表示，會備戰今年11月的全運會。

黃雅瓊在文中強調，儘管離開國家隊，但沒有離開羽毛球場，「我依然可以以自己的方式，幫助國家隊的隊員們。」她在微博感謝國家隊的教練、工作人員、拍檔鄭思維等等，也感謝未婚夫劉雨辰。

劉雨辰在巴黎奧運混雙金牌戰後，向奪金的黃雅瓊驚喜求婚，女方感動落淚並答應，留下今屆奧運會難忘而美好一幕。

黃雅瓊在巴黎奧運「雙喜臨門」，傳為一時佳話。（新華社）

「雅思組合」退出舞台 「鄧謝配」升世界第4

黃雅瓊宣布退出國家隊後，鄭思維／黃雅瓊組合也正式退出世界排名，他們本排在世界第3，香港組合鄧俊文／謝影雪上升一位至第4。

不過謝影雪近年常受傷患困擾，她在奧運後透露患上類風濕關節炎，曾大大影響日常生活。上月的羽毛球年終賽結束後，謝影雪表示會暫別賽場休息，合作8年的「鄧謝配」暫時拆夥，暫未知組合之後去向。鄧俊文在今年1月第一站的馬來西亞公開賽將夥拍吳芷柔。