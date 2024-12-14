羽毛球年終賽｜中華台北金牌組合最後一戰　李洋退役王齊麟淚別

巴黎奧運後，今年的世界羽聯巡迴賽總決賽（羽毛球年終賽）是不少球手的告別一戰，當中包括歷史性奧運衛冕的男雙組合、中華台北的李洋／王齊麟。「麟洋配」周五（13日）不敵馬來西亞組合後，未能晉身年終賽的四強，這對雙金組合亦宣告正式拆夥，兩人賽後都不禁流下男兒淚。



李洋／王齊麟是奧運史上首對奧運蟬聯金牌的男雙組合。（資料圖片／Getty Images）

巴黎奧運羽毛球｜麟洋配排除萬難創歷史 五環的完美結局

中華台北男雙組合李洋／王齊麟在巴黎奧運成功衛冕，成為史上首對奧運蟬聯金牌的男雙組合。李洋早在奧運前表明即將結束職業生涯，「麟洋配」其後確認參加年終賽，兩人的最後一舞延至年尾。

奧運的4個月間，王齊麟改拍邱相榤續戰男雙，未來將專注在教職上的李洋，在場上甚為輕鬆，有講有笑，即使他奧運後大部分時間休戰，今次年終賽依然展示無比的鬥心。「麟洋配」首戰擊敗另一對台灣組合李哲輝／楊博軒，第二場鬥丹麥的艾斯特普／拉絲慕臣，這對台灣組合在決勝局一度領先19：16，惜連失5分落敗，李洋末段倒地後屢救險球再得分，令不少球迷拍案叫絕。

麟洋配與馬來西亞組合合照留念。（網上圖片）

若麟洋配要延續年終賽之旅，最後一場必須要擊敗馬來西亞的吳世飛／伊素丁，李洋最後一球打出界，李洋／王齊麟以22：24、12：21告負，分組賽1勝2負，無緣晉級。完場後，李洋與王齊麟擊掌，逐一與對方、裁判握手，四名球員亦特意拍照留念。李洋完成職業生涯最後一仗，他逕自在場邊向羽毛球場鞠躬敬禮。

李洋完場後向球場鞠躬敬禮。（影片截圖）

今年每次麟洋配的登場也伴隨「最後一次」，來到杭州，完成年終賽的三場分組賽後，真的來到最後了，李洋甫步出採訪區已忍不住掉淚，「因為真的是最後一場了」，無論是巴黎奧運、台北公開賽，李洋知道還有年終賽，如今來到真正的最後一場，向球場鞠躬後，他真的感覺到一切都結束了。

縱然未能晉級，李洋依然滿意年終賽的表現，「畢竟這陣子不像以往般專心練球，出發前還有點擔心，今次的發揮亦有點超出預期，雖然狀態與之前對比有差距，但仍然是可以接受。」

王齊麟談及與好拍檔的最後一戰，同樣不禁落淚，他的淚水是悔恨與不捨，「這次有遺憾，沒有完成（贏波），我真的很想再多打一場.....」旁邊的李洋亦安慰對方，「沒事，很棒了」。