英超︱曼聯大勝愛華頓 梅開二度拉舒福特直指阿莫林「要求高」
撰文：吳慕兒
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曼聯4：0大勝愛華頓，一洗上場阿莫林領軍首仗只能1：1賽和葉士域治頹風，今場梅開二度的前鋒拉舒福特，賽後直指這位葡萄牙新帥「要求高」。
拉舒福特在前領隊坦赫格麾下，由上季到今季季初持續頹勢；阿莫林領軍首仗對葉士域治，他開賽不足2分鐘已取得入球，今仗對愛華頓更梅開二度，重拾射門鞋。
一場大勝過後，「福仔」矢言勝仗不是如賽果般看來輕易，讚揚隊友迪亞路通過反搶炮製兩個入球，「球員之間了解彼此優點，讓我們能幫助對方取得成功。」
阿莫林：「我們尚有漫漫長路」
對於新領隊阿莫林，拉舒福特直言對方「有要求」，「他當然是要求高，同時會鼓勵我們在比賽中施展強項，正是這樣才能踢出優秀的團隊表現。希望我們能以今場為基礎，持續推動和進步。沒有什麼值得過份興奮，我們每天要不斷進步來滿足他的要求。」
阿莫林賽後亦指，「比賽結果很好，但我們也要現實一點」，揚言比賽過程「並不完美」，「你可感到我們尚有一段漫漫長路，愛華頓一度控制比賽，我們只是在適當時候入球，改變了比賽。」
對於拉舒福特的回勇表現，阿莫林認為對方「尚有很大進步空間」，「他仍可以做得好好多，我們全部都需要進步。」
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