英超︱曼聯4球大勝愛華頓　阿莫林領軍第三仗再次大幅度輪換

曼聯英超主場對愛華頓，是新帥阿莫林領軍第三仗，他繼續排出3-4-3陣式，不過陣容跟周中歐霸賽事截然不同，人腳再次大幅度輪換，舒克斯在前線掛帥，是他上任後首獲正選。

周中被收起的拉舒福特，再次有亮眼表現，他為紅魔先開紀錄，助曼聯半場兩球領先，阿莫林上任後，英超連續兩仗取得入球，下半場初段他再入一球，曼聯拋離愛華頓3：0。之後舒克斯同樣在今場梅開二度，曼聯4：0大數愛華頓。



拉舒福特在阿莫林領軍下，英超連續兩仗取得入球。（Getty Images）

阿莫林曼聯3中堅人選初步敲定

阿莫林掌帥後，曼聯放棄一直沿用的防守陣式，改踢3中堅，領軍頭3仗人腳和位置都有所不同，不無試陣的味道，然而細看之下，防守4將似乎已有心水人選，門將奧拿拿地位穩固，3中堅方面連續兩仗都是利辛度馬天尼斯、迪歷特、馬沙拿奧出任，料暫時是葡萄牙少帥最信任的組合。

不過中前場各個位置方面，阿莫林看來尚未有定案，周中歐霸一仗派出安東尼、烏加迪、般奴費南迪斯、馬拉西亞打中場，由美臣蒙特、凱倫、加拿祖打前鋒；回到英超對愛華頓，拉舒福特復任正選但改踢翼鋒，般奴費南迪斯由中場再次移前一格，舒克斯正前鋒。

上周英超對葉士域治卡斯米路＋艾歷臣的「雙老人」中場組合活力不足，今場阿莫林改以高比馬恩奴（左）夥拍卡斯米路。（Getty Images）

中前場人腳頭3仗場場不同

上周英超對葉士域治，卡斯米路＋艾歷臣的「雙老人」中場中路組合，活力明顯被對手比下去，於是今場阿莫林改以高比馬恩奴夥拍卡斯米路，雙邊翼衛再次由迪亞路和達洛治出任，但二人左右位置對調。

今場曼聯變陣效果不錯，尤其般奴費南迪斯和拉舒福特表現再度活躍，34分鐘一次角球機會，般奴找到無人看管的拉舒福特，後者半窩利射門省中對手稍為改變方向後入網領先1：0；41分鐘般奴再助攻舒克斯，曼聯半場領前至2：0。下半場開賽僅1分鐘，迪亞路送「福仔」一程，造就拉舒福特梅開二度，46分鐘曼聯已領先至3：0。64分鐘迪亞路再以速度突破，今次助攻舒克斯攻入今場第二球，紅魔鬼拋離至4：0。

曼聯全取3分後「連升四級」，以19分由第13位升上第9，重返聯賽榜上半版；愛華頓仍只得11分，排第15位。

阿莫林領軍三仗正選陣容比較：

首仗：英超作客葉士域治



門將：奧拿拿

中堅：伊雲斯、迪歷特、馬沙拉奧

中場：達洛治、卡斯米路、艾歷臣、迪亞路

前鋒：加拿祖、拉舒福特、般奴費南迪斯



次仗：歐霸主場波杜基林特



門將：奧拿拿

後衛：利辛度馬天尼斯、馬菲斯迪歷特、馬沙拉奧

中場：安東尼、烏加迪、般奴費南迪斯、馬拉西亞

前鋒：美臣蒙特、凱倫、加拿祖



第三仗：英超主場愛華頓



門將：奧拿拿

中堅：利辛度馬天尼斯、迪歷特、馬沙拉奧

中場：迪亞路、卡斯米路、高比馬恩奴、達洛治

前鋒：拉舒福特、舒克斯、般奴費南迪斯

