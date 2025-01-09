西班牙法院批准丹尼爾奧莫臨時註冊　最快周日可為巴塞上陣

巴塞隆拿無法註冊丹尼爾奧莫（Dani Olmo）及柏奧域陀（Pau Víctor）的鬧劇，可望暫時告一段落——西班牙體育高等法院（Consejo Superior de Deportes，簡稱：CSD）准許巴塞臨時註冊上述兩名球員，讓他們可出戰下半季西甲賽事。



丹尼爾奧莫終獲准為巴塞隆拿出戰。（Getty Images）

由於巴塞隆拿未能滿足西甲聯賽的財務公平條款，丹尼爾奧莫去年夏天以6000萬歐元加盟後一度未能註冊，之後根度簡主動離隊並放棄餘下兩年薪酬，守將基斯甸臣（Andreas Christensen）重創長唞，按例基斯甸臣騰出人工80%，才終能為奧莫註冊，但註冊期只限上半季，至2024年12月31日便完結。

西班牙《馬卡報》曾指巴塞隆拿企圖通過出售VIP包廂獲得1億歐元，並以此作為改善財務控制狀況的替代方案，但西甲賽會指巴塞未在限期前提交文件，因此無法繼續為奧莫及域陀註冊。由於奧莫合約中有特別條款，若巴塞因財政公平條款無法為他註冊，可即時回復自由身離隊，因此外界一度瘋傳跟他有關的轉會傳聞，惟奧莫一心留在巴塞，無意他投。

拿樸達與多方斡旋，求助西班牙體育法庭下終能為丹尼爾奧莫及柏奧域陀註冊。（Getty Images）

向多方斡旋不果 巴塞求助西班牙政府得手

12月31日的西甲球員註冊期限前，巴塞連番上訴失敗，會長拿樸達（Joan Laporta）嘗試繞過西甲賽會，直接跟西班牙足總斡旋同遭拒絕。西班牙足總監察委員會及西甲賽會周六（4日）發表聯合聲明，取消丹尼爾奧莫及柏奧域陀出場許可。

之後巴塞隆拿改向西班牙政府入手，求助西班牙體育高等法院，CSD周四（9日）凌晨宣布向兩人發出臨時許可，能出戰下半季西甲賽事，直至巴塞及兩名球員的上訴最終解決為止。

鬧劇擾攘多時，似乎能暫時告一段落。（路透社）

西甲賽會稱不同意判決：審視內容後會上訴

西甲賽會之後發表聲明，指CSD在西甲及西班牙足總沒有發言機會及不知道內容情況下，准許丹尼爾奧莫及柏奧域陀註冊，表示不了解巴塞的上訴理由，也不同意相關判決：「西甲賽會將徹底審視相關判決內容，並將提出上訴。」

拿樸達在得悉裁決結果後，被加泰羅尼亞公共電視台TV3拍攝到與身邊人擊掌，更興奮地大叫慶祝。

奧莫料周日可上陣

巴塞在周四的西班牙超級盃4強以2：0擊敗畢爾包晉級，主帥菲力克（Hansi Flick）賽後表示在前往比賽路上得知好消息，全隊都為此感到高興：「我們希望為丹尼爾奧莫及柏奧域陀而取勝。」

預計該兩名球員可出戰周日上演的決賽，對手將為皇家馬德里與馬略卡之間的勝方。