西藏地震｜鄭欽文再次大手筆捐款賑災　人美心善去年訪問引熱議

西藏日喀則周二（1月7日）上午發生6.8級地震，造成不少房屋倒塌，截至1月8日下午5時，地震已造成126人遇難、188人受傷。正忙着為澳洲網球公開賽作最後準備的鄭欽文，仍不忘心繫災民，這位巴黎奧運網球女單金牌得主慷慨捐出100萬元人民幣支持救援行動。

今次善行之前，鄭欽文已曾多次大手筆捐款賑災，網民瘋傳她去年的一個訪問，大讚這位「中國一姐」是所有人的榜樣。



鄭欽文為西藏地震捐出100萬人民幣。（新華社）

備戰澳網仍心繫國家

今次西藏日喀則地震，不少中國運動員都捐款支持救援行動，包括乒乓球手王楚欽及孫穎莎，正在備戰澳洲網球公開賽的鄭欽文也是其中之一。中國鄉村發展基金會在微博感謝這位中國網球「一姐」捐出100萬元人民幣，表示款項將用於受災地區的緊急救援和過渡安置。

中國鄉村發展基金會感謝鄭欽文捐款。（微博截圖）

慷慨捐百萬救災 去年訪問引熱議

鄭欽文2024年成績搶眼，巴黎奧運歷史性奪女單金牌，澳網及WTA年終賽同首次進入決賽，以世界排名第5完季，名氣、成就與身價同迎爆發。去年11月WTA年終賽晉級4強賽後，有內地記者便問到，隨着商業價值愈來愈高，金錢對她來說意味着什麼？

當時她回答：「在我青少年的時候，金錢對我意味着就是有足夠的自由可以去打網球，因為只有有了金錢，我才能夠組建團隊，才能夠打網球，然後進行我真正喜歡的事情。」鄭欽文補充現在經濟充裕後，便可以建造更好的團隊，也可以讓家人和自己過更好的生活：「再有多餘的時候，我覺得可以用金錢來幫助別人。」

去年11月受訪時，鄭欽文便表示金錢充裕時，可以幫助別人。（微博影片截圖）

相關影片（微博）

過去數年，22歲的鄭欽文已多次捐款幫助有需要的人。2020年1月，當時17歲的她向湖北十堰市捐出10000元人民幣，以抗擊新冠疫情。《湖北日報》指，這款項是該球手2019年尾參加武漢公開賽所獲獎金。

2022年9月四川瀘定地震，鄭欽文向中國兒童少年基金會捐出10萬元人民幣；2023年12月，甘肅臨夏積石山地震，她又向中國鄉村發展基金會捐贈20萬元人民幣。

2023年12月的甘肅地震，鄭欽文捐出20萬元人民幣。（微博圖片）

今次為西藏地震捐款100萬元人民幣後，鄭欽文去年的訪問再被提起，不少網民都大讚「Queen Wen」遠在澳洲備戰也沒有忘記幫助別人，是所有人的榜樣，更有人形容她「心有猛虎，細嗅薔薇」。

除場外善舉，鄭欽文亦出戰周三的澳網慈善賽，直落以2：0擊敗烏克蘭球手絲慧杜蓮娜（Elina Svitolina），錄新球季首勝，為2025年開個好頭。